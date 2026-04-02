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  • UP में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही हनुमान जयंती, भक्तिमय हुआ राज्य का माहौल, मंदिरों में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब

UP में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही हनुमान जयंती, भक्तिमय हुआ राज्य का माहौल, मंदिरों में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब

Edited By Purnima Singh,Updated: 02 Apr, 2026 03:05 PM

hanuman jayanti being celebrated with great enthusiasm in up

हनुमान जयंती के अवसर पर बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लखनऊ में अलीगंज के हनुमान मंदिरों और हनुमान सेतु पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं। हनुमान जयंती के अवसर पर समूचे वाराणसी में विशेष...

लखनऊ/वाराणसी : हनुमान जयंती के अवसर पर बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लखनऊ में अलीगंज के हनुमान मंदिरों और हनुमान सेतु पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं। हनुमान जयंती के अवसर पर समूचे वाराणसी में विशेष पूजा-अर्चना और अनुष्ठान किये जा रहे हैं। वाराणसी के प्रसिद्ध संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत ने कहा कि हनुमान जयंती से मंदिर में 10 दिवसीय उत्सव शुरू हुआ है। 

चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर, भगवान हनुमान को समर्पित विशेष श्रृंगार (श्रृंगार), झांकी, आरती और अनुष्ठान किए गए। उन्होंने कहा कि सुबह के समय शहनाई वादन, ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक, रामचरितमानस का पाठ, सीता-राम संकीर्तन और सुंदरकांड का पाठ किया गया। मंदिर परिसर में रात भर भजन-कीर्तन होगा। उन्होंने कहा कि तीन से पांच अप्रैल तक रामायण सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें काशी और देश के अन्य हिस्सों के जाने-माने विद्वान रोजाना शाम पांच बजे से प्रवचन देंगे। इस बीच, शहर के भिखारी पुर इलाके से भक्तों द्वारा एक विशाल ध्वज यात्रा निकाली जा रही है। 

'श्री हनुमत सेवा समिति' संगठन के अध्यक्ष राम बली मौर्य ने कहा कि इस शोभायात्रा को पूर्वांचल क्षेत्र में सबसे विशाल शोभायात्राओं में से एक माना जाता है। उन्होंने कहा कि सात राज्यों की झांकियां इस शोभायात्रा का हिस्सा हैं और इस आयोजन के लिए लगभग एक लाख झंडे तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कई भक्त नंगे पैर चलकर संकट मोचन मंदिर में झंडे ले जाएंगे और उन्हें भगवान हनुमान को चढ़ाएंगे। अयोध्या में भी इस अवसर पर सुबह से ही हनुमान गढ़ी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। 

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