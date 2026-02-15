मुजफ्फरनगर में युवक की हत्या कर शव जंगल में फेंका,  सिर पर गहरी चोट के निशान, गांव में लाश मिलने से सनसनी

मुजफ्फरनगर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मलीरा गांव के जंगल से रविवार को एक युवक का शव बरामद किया गया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान संदीप (30) के तौर पर हुई है। पुलिस को संदेह है कि उसकी हत्या कहीं और...

Muzaffarnagar News : मुजफ्फरनगर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मलीरा गांव के जंगल से रविवार को एक युवक का शव बरामद किया गया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान संदीप (30) के तौर पर हुई है। पुलिस को संदेह है कि उसकी हत्या कहीं और की गई और शव को यहां फेंक दिया गया।



पुलिस अधीक्षक (शहर) सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने पत्रकारों को बताया, "शव के सिर पर चोट के निशान हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज गया है।" प्रजापत ने बताया कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें गठित की गई हैं। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।

