मर गई ममता! नवजात शिशु का नहर किनारे मिला शव, अवैध गर्भपात की आशंका

फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में किशनपुर थाना क्षेत्र के निहालपुर गांव के पास निचली गंगा नहर किनारे नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।



ग्रामीणों ने दी सूचना

बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह कुछ ग्रामीण नहर किनारे से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने झाड़ियों के पास नवजात का शव देखा। सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस को खबर दी गई।



अवैध गर्भपात के बाद फेंके जाने की आशंका

प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि अवैध गर्भपात के बाद शव को यहां फेंका गया हो सकता है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।



जांच में जुटी पुलिस

किशनपुर थाना पुलिस ने आसपास के इलाकों में पूछताछ शुरू कर दी है। नजदीकी निजी क्लीनिकों और संदिग्ध गतिविधियों की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का माहौल है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को मामले से जुड़ी जानकारी हो तो तत्काल सूचित करें।

