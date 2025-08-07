Main Menu

UP: हत्या के मामले में सिर पर वारंट... परिवार के साथ ऐशो-आराम की ज़िंदगी जीता रहा 41 साल से फरार पप्पू त्यागी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Edited By Mamta Yadav,Updated: 07 Aug, 2025 01:39 AM

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 41 साल से फरार एक हत्या के मामले में वारंटी को , आखिरकार पुलिस ने गिरफ्त कर लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पप्पू त्यागी की जो साल 1984 से हत्या के एक मामले में अदालत का वांछित था और पुलिस की नज़रों से लगातार बचता रहा।

41 साल पप्पू त्यागी पुलिस की आँखों में धूल झोंकता रहा
जानकारी के अनुसार साल 1981 में बुलंदशहर के कोतवाली रेखा क्षेत्र में छात्र संघ चुनाव के दौरान हुए विवाद ने एक नौजवान की जान ले ली थी। गणेश दत्त नाम के इस युवक की हत्या पप्पू त्यागी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर कर दी थी। हत्या के तीन साल बाद, 1984 में, बुलंदशहर की सेशन कोर्ट ने पप्पू को इस जघन्य हत्या का दोषी करार दिया। लेकिन हाईकोर्ट से ज़मानत मिलते ही पप्पू त्यागी ने फरारी का रास्ता चुन लिया। तब से लेकर अब तक यानी पूरे 41 साल पप्पू त्यागी पुलिस की आँखों में धूल झोंकता रहा।

आखिर इतने वर्षों तक पप्पू त्यागी कैसे फरार रहा ?
बुलंदशहर के गंगेरू गांव का रहने वाला पप्पू त्यागी आराम से नोएडा में फ्लैट में रहकर प्राइवेट काम कर रहा था। आराम की ज़िंदगी जीता रहा, परिवार के साथ, ऐशो-आराम के बीच, जैसे कुछ हुआ ही न हो। हैरानी की बात ये है कि जिस पप्पू के सिर पर गैर ज़मानती वारंट था, वो खुलेआम ज़िंदगी बिता रहा था, लेकिन पुलिस की पकड़ से दूर था। अब बुलंदशहर की कोतवाली देहात थाना पुलिस ने इस लंबे इंतज़ार को खत्म करते हुए आखिरकार पप्पू त्यागी को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने पप्पू को कोर्ट में पेश किया है, और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। गिरफ्तारी के दौरान पप्पू पूरी तरह निश्चिंत था और उसे यकीन ही नहीं था कि इतने सालों बाद पुलिस उसके दरवाज़े तक पहुंच जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने वर्षों तक पप्पू त्यागी कैसे फरार रहा क्या सिस्टम की लापरवाही ने उसे बचाया या फिर सामाजिक और प्रशासनिक ढिलाई का यह नतीजा था।

उधर, इस मामले में देहात थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया की काफी दिन से पप्पू त्यागी नाम के व्यक्ति की तलाश थी। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली देहात के गंगेरूवा के पास से गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस ने पकड़े गए पप्पू त्यागी को वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।

