किसान नेता का अश्लील वीडियो वायरल, भाकियू भानू गुट की बाराबंकी-अयोध्या कार्यकारिणी भंग

भारतीय किसान यूनियन (भानू गुट) के बाराबंकी जिलाध्यक्ष राधा रमन वर्मा का एक विवादास्पद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद संगठन में हड़कंप मच गया है। करीब 46 सेकंड के इस वीडियो में किसान नेता कार में बैठकर एक व्यक्ति से किसी महिला को...

बाराबंकी: भारतीय किसान यूनियन (भानू गुट) के बाराबंकी जिलाध्यक्ष राधा रमन वर्मा का एक विवादास्पद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद संगठन में हड़कंप मच गया है। करीब 46 सेकंड के इस वीडियो में किसान नेता कार में बैठकर एक व्यक्ति से किसी महिला को लेकर आपत्तिजनक और अभद्र बातचीत करते नजर आ रहे हैं। वीडियो के सामने आते ही संगठन ने सख्त कदम उठाते हुए अयोध्या मंडल और बाराबंकी जनपद की पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया है।

महिला से अनैतिक संबंध बनाने की बात करने का वीडियो

वायरल वीडियो में राधा रमन वर्मा अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। उनके बगल में बैठे व्यक्ति से वह एक महिला के बारे में कथित रूप से अनैतिक संबंधों का जिक्र करते हुए बेहद आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते सुनाई दे रहे हैं। वीडियो में वह कार्यालय के पास एक कमरे में कई बार शारीरिक संबंध बनाने और वहां एसी लगवाने जैसी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वह उस महिला को तुरंत बुलाने की बात भी करते दिख रहे हैं।

वायरल वीडियो पर संगठन ने मांगी सफाई

वीडियो वायरल होने के बाद जब राधा रमन वर्मा से इस संबंध में सफाई मांगी गई तो उन्होंने सभी आरोपों को खारिज करते हुए वीडियो को AI जेनरेटेड और एडिटेड बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि खालिद खान नामक व्यक्ति ने इस वीडियो को काट-छांटकर वायरल किया है। उनका कहना है कि उन्होंने खालिद खान को कई बार उधार पैसे दिए थे और जब उन्होंने अपना पैसा वापस मांगा तो बदले की भावना से यह वीडियो फैलाया गया। राधा रमन वर्मा ने पुलिस कप्तान से मामले की जांच कराने की मांग करते हुए खालिद खान के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है।

प्रदेश अध्यक्ष बोले- संगठन की छवि सर्वोपरि

इस पूरे मामले पर भारतीय किसान यूनियन भानू गुट के युवा प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने बताया कि वीडियो की जानकारी मिलते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अयोध्या मंडल और बाराबंकी जनपद की पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी है। उन्होंने कहा कि संगठन की छवि सर्वोपरि है और किसी भी तरह का विवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

साजिश का लगाया आरोप

धर्मेंद्र यादव ने राधा रमन वर्मा का पक्ष रखते हुए कहा कि वह उन्हें पिछले 12–15 वर्षों से जानते हैं और वह लंबे समय से ईमानदारी से संगठन में कार्य कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है और किसी करीबी व्यक्ति ने वीडियो को गलत तरीके से पेश किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संयम बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि जल्द ही राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर बैठक कर नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा।

किसान यूनियन की छवि पर सवाल

फिलहाल सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और किसान यूनियन की छवि पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब यह देखना होगा कि वीडियो की सच्चाई जांच में क्या सामने आती है। पुलिस की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक कार्रवाई नहीं की गई है।