  • यूपी में डबल अलर्ट! अत्यंत घना कोहरा और कोल्ड डे, सावधान रहे इन जिलों के लोग

Edited By Pooja Gill,Updated: 18 Jan, 2026 10:30 AM

UP Weather Update: अब पूरा उत्तर प्रदेश घने कोहरे, शीतलहर और भीषण ठंड की चपेट में है। कल यानी शनिवार को भी प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बहुत घना कोहरा छाया रहा तथा भारत...

UP Weather Update: अब पूरा उत्तर प्रदेश घने कोहरे, शीतलहर और भीषण ठंड की चपेट में है। कल यानी शनिवार को भी प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बहुत घना कोहरा छाया रहा तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग ने खासकर देर रात और सुबह के समय ऐसी ही स्थिति बनी रहने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र (लखनऊ) के अनुसार, पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहा, पिछले 24 घंटों के दौरान किसी भी जिले में बारिश नहीं हुई। आज भी मौसम विभाग ने घने कोहरे, कोल्ड डे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।  

आज डबल अलर्ट   
मौसम विभाग के मुताबिक, आज प्रदेश में डबल अलर्ट जारी किया है। एक तरफ जहां पूर्वी यूपी के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट के साथ अत्यंत घने कोहरे की चेतावनी है, वहीं पश्चिमी और तराई बेल्ट में येलो अलर्ट के साथ कड़ाके की ठंड और कोल्ड डे का अनुमान है। 

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी 
मौसम विभाग ने राज्य के प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 

इन जिलों में येलो अलर्ट जारी 
वहीं, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, जालौन, हमीरपुर और आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है।   
 

