धीरेंद्र शास्त्री के बयान से गरमाई सियासत, सामाजिक-राजनीतिक बहस हुई तेज

बांदा: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री चार दिवसीय हनुमान कथा के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान हिंदू राष्ट्र, जनसंख्या संतुलन, शिक्षा पद्धति और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बयान दिए। उनके बयानों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।



हिंदू समाज से जनसंख्या बढ़ाने की अपील

प्रेस वार्ता में पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि उन्होंने भगवान कामदगिरि से प्रार्थना की है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। जनसंख्या के मुद्दे पर उन्होंने हिंदू समाज से अपनी जनसंख्या बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि अगर हिंदू समाज सतर्क नहीं हुआ तो भविष्य में गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने सरकार की “दो बच्चे” नीति पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि सभी समुदायों पर नियम समान रूप से लागू होने चाहिए।



किसी को हिंदुत्व से आपत्ति है तो वह घर पर रहे

उन्होंने हर की पौड़ी और धार्मिक स्थलों से जुड़े सवाल पर भी बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोग उनकी कथा में आ सकते हैं और उनका स्वागत है, लेकिन यदि किसी को हिंदुत्व से आपत्ति है तो वह घर पर रहकर भी प्रवचन सुन सकता है।



विदेशी आक्रांताओं ने भारत की शिक्षा प्रणाली को कमजोर किया

शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने गुरुकुल पद्धति की वकालत की और कहा कि विदेशी आक्रांताओं ने भारत की शिक्षा प्रणाली को कमजोर करने का प्रयास किया। उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली और सेकुलरिज्म की आलोचना करते हुए इसे भारतीय संस्कृति से दूर जाने वाला बताया। महंत धीरेंद्र शास्त्री ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य किसी समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सनातन समाज को जागरूक करना है। उन्होंने दोहराया कि उनके बयान हिंदू समाज के लिए हैं ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी रहे।



2027 तक बुंदेलखंड में कैंसर अस्पताल बन कर होगा तैयार

इसके अलावा उन्होंने बुंदेलखंड के विकास को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक बुंदेलखंड में एक कैंसर अस्पताल बनकर तैयार होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उन्होंने इसे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम बताया।

