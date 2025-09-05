सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र के गांव परसोई में बृहस्पतिवार देर शाम जादू टोना करने के शक में धारदार हथियारों से दंपति पर हमला कर दिया गया। जिसमें महिला की मौत हो गई और उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया .....

Sonbhadra News : सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र के गांव परसोई में बृहस्पतिवार देर शाम जादू टोना करने के शक में धारदार हथियारों से दंपति पर हमला कर दिया गया। जिसमें महिला की मौत हो गई और उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।



थाना प्रभारी ओबरा राजेश सिंह ने बताया कि मजदूरी करने वाले 57 वर्षीय बाबूलाल खरवार बृहस्पतिवार शाम जब वह अपनी पत्नी राजवंती (52) के साथ घर पर थे, तभी गांव के ही निवासी गुलाब व कुछ अन्य लोग धारदार हथियारों के साथ उनके घर पहुंचे और दंपति पर जादू-टोना करने का आरोप लगाते हुए हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि इस हमले में राजवंती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाबूलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसका उपचार किया जा रहा है।



पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने जानकारी दी कि इस वारदात में नामजद मुख्य आरोपी गुलाब को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।