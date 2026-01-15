'2027 में ब्राह्मणों को साधेगी और अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी BSP', 70वें जन्मदिन पर मायावती का बड़ा एलान, कहा- गठबंधन ना यूपी में करेंगे, ना कहीं और …

Edited By Purnima Singh,Updated: 15 Jan, 2026 07:56 PM
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने बृहस्पतिवार को कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2027 सहित देश में होने वाले सभी छोटे-बड़े चुनाव अकेले ही लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में बसपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी...
लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने बृहस्पतिवार को कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2027 सहित देश में होने वाले सभी छोटे-बड़े चुनाव अकेले ही लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में बसपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में अपना 70वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों पर निशाना साधा।
उन्होंने स्पष्ट किया, “हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सभी चुनाव अकेले लड़ना अधिक उचित समझा है। किसी भी पार्टी के साथ किसी भी चुनाव में किसी प्रकार का गठबंधन नहीं किया जाएगा।” मायावती ने कहा कि भविष्य में यदि यह भरोसा हो जाता है कि किसी गठबंधन सहयोगी दल के खासकर अगड़ी जातियों के वोट बसपा को स्थानांतरित हो सकते हैं, तभी गठबंधन पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में वर्षों लग सकते हैं। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता बसपा के चार कार्यकालों को याद करते हुए एक बार फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सत्ता में लाने का मन बना चुकी है।
उन्होंने कहा कि इसे साकार करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह जुट गए हैं, ताकि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जा सके। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सहित अन्य जातिवादी पार्टियां विभिन्न हथकंडे अपना रही हैं जिनका मुंहतोड़ जवाब देकर उत्तर प्रदेश में पांचवीं बार बसपा की सरकार बनानी है। ईवीएम को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले कई चुनावों की तरह इस बार भी ईवीएम में धांधली और बेईमानी हो सकती है, इसके बावजूद बसपा पूरे देश में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों का मानना है कि ईवीएम में धांधली करने वालों की प्रणाली कभी भी विफल हो सकती है और तब सही चुनाव परिणाम सामने आएंगे।