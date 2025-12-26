स्कूल परिसर में चली अंधाधुंध चली गोलियां! खेल के मैदान में 11वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या, क्षेत्र में बढ़ा तनाव

जिले में शुक्रवार दोपहर एक स्कूल के खेल मैदान में विवाद के दौरान कक्षा 11 के एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया...

गोरखपुर: जिले में शुक्रवार दोपहर एक स्कूल के खेल मैदान में विवाद के दौरान कक्षा 11 के एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। घटना पिपराइच के को-ऑपरेटिव इंटर कॉलेज के परिसर में दोपहर करीब एक बजे हुई।



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, खेल के मैदान पर सुधीर भारती नामक छात्र की उसी मोहल्ले के एक अन्य व्यक्ति के साथ कहासुनी हो गई। उन्होंने कहा कि कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और इस दौरान आरोपी ने कथित रूप से एक देसी पिस्तौल निकालकर सुधीर पर गोली चला दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छात्र वहीं जमीन पर गिर गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अधिकारियों ने एहतियातन स्कूल को बंद कर दिया। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया।



पुलिस ने बताया कि स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब दोनों पक्षों के लोग और उनके परिजन घटनास्थल पर जमा हो गए। आरोपी के परिवार के कुछ सदस्यों ने पुलिस वाहनों के रास्ते में लेटकर उनका रास्ता रोकने का प्रयास किया।



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) राजकरण नैय्यर ने कहा कि क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने आश्वस्त किया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार छात्र के परिवार ने दो आरोपियों के बारे में जानकारी दी है, जिनमें से एक नाबालिग है।

