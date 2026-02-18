Main Menu

  दुखों से घिरे Salman Khan! एक तरफ पिता सलीम खान वेंटिलेटर पर.... दूसरी ओर को-स्टार का हुआ निधन, फिल्म जगत में शोक

Edited By Purnima Singh,Updated: 18 Feb, 2026 12:13 PM

pravina deshpande death and salman khan father salim khan on ventilator

बॉलीवुड के दबंग सलमान खान इस समय बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सलमान खान अपने पिता सलीम खान की खराब तबीयत को लेकर काफी चिंतित हैं। सलीम खान इस समय मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं और वेंटिलेटर पर हैं। सलीम खान की खराब तबीयत को लेकर पूरा...

UP Desk : बॉलीवुड के दबंग सलमान खान इस समय बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सलमान खान अपने पिता सलीम खान की खराब तबीयत को लेकर काफी चिंतित हैं। सलीम खान इस समय मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं और वेंटिलेटर पर हैं। सलीम खान की खराब तबीयत को लेकर पूरा बॉलीवुड टेंशन में है। सभी भाईजान के पिता के जल्दी ठीक होने की कामना कर रहे हैं। लीलावती अस्पताल में लगातार सितारों का आना जाना लगा हुआ है। 

इस बीच अब इंडस्ट्री से एक और दुखद खबर सामने आई है। अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे का 17 फरवरी 2026 को अचानक निधन हो गया। उनके निधन की खबर से सिनेमा और टीवी जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। परिवार ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस दुखद सूचना की पुष्टि की। प्रवीणा देशपांडे ने सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर किया था। ऐसे में उनके निधन की खबर ने कई कलाकारों को भावुक कर दिया। हालांकि, प्रवीणा के निधन पर सलमान खान की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

