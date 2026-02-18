दुखों से घिरे Salman Khan! एक तरफ पिता सलीम खान वेंटिलेटर पर.... दूसरी ओर को-स्टार का हुआ निधन, फिल्म जगत में शोक

बॉलीवुड के दबंग सलमान खान इस समय बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सलमान खान अपने पिता सलीम खान की खराब तबीयत को लेकर काफी चिंतित हैं। सलीम खान इस समय मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं और वेंटिलेटर पर हैं। सलीम खान की खराब तबीयत को लेकर पूरा...

UP Desk : बॉलीवुड के दबंग सलमान खान इस समय बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सलमान खान अपने पिता सलीम खान की खराब तबीयत को लेकर काफी चिंतित हैं। सलीम खान इस समय मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं और वेंटिलेटर पर हैं। सलीम खान की खराब तबीयत को लेकर पूरा बॉलीवुड टेंशन में है। सभी भाईजान के पिता के जल्दी ठीक होने की कामना कर रहे हैं। लीलावती अस्पताल में लगातार सितारों का आना जाना लगा हुआ है।





इस बीच अब इंडस्ट्री से एक और दुखद खबर सामने आई है। अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे का 17 फरवरी 2026 को अचानक निधन हो गया। उनके निधन की खबर से सिनेमा और टीवी जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। परिवार ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस दुखद सूचना की पुष्टि की। प्रवीणा देशपांडे ने सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर किया था। ऐसे में उनके निधन की खबर ने कई कलाकारों को भावुक कर दिया। हालांकि, प्रवीणा के निधन पर सलमान खान की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

यह भी पढ़ें : 13 Minute 14 Second का Private Video: P*rn Star बनने की ऐसी सनक... पत्नी संग S/EX करते वीडियो किया VIRAL, मचा तहलका, फिर जो हुआ...

13 Minute 14 Second का Private Video : मध्य प्रदेश के रीवा जिले में महिला की निजता से जुड़े चर्चित मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि युवक ने अपनी पत्नी का 13 Minute 14 Second का Private Video बनाकर उसे पोर्न साइट्स और सोशल मीडिया पर साझा किया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया... पढ़ें पूरी खबर .....





