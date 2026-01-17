Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • 5 हजार की रिश्वत लेते पशुपालन विभाग का बाबू रंगेहाथ गिरफ्तार, विजिलेंस टीम ने योजना बनाकर पकड़ा

5 हजार की रिश्वत लेते पशुपालन विभाग का बाबू रंगेहाथ गिरफ्तार, विजिलेंस टीम ने योजना बनाकर पकड़ा

Edited By Pooja Gill,Updated: 17 Jan, 2026 10:43 AM

animal husbandry department clerk caught red handed taking a bribe

बागपत: उत्तर प्रदेश के बागपत में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटीकरप्शन (विजिलेंस) टीम ने पशुपालन विभाग के एक बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है...

बागपत: उत्तर प्रदेश के बागपत में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटीकरप्शन (विजिलेंस) टीम ने पशुपालन विभाग के एक बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस मेरठ की टीम ने विकास भवन बागपत में तैनात बाबू अश्वनी कुमार को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। 

मांगे थे 15 हजार रुपये
मामला बरनावा गांव निवासी बकरी पालक सतीश वाल्मीकि से जुड़ा है। पीड़ित ने पशुपालन विभाग की बकरी पालन योजना के तहत 49 हजार रुपये का अनुदान प्राप्त किया था। अनुदान मिलने के बाद उसने पूरी राशि से बकरियां खरीद लीं, लेकिन इसके बावजूद विभाग में तैनात बाबू अश्वनी कुमार द्वारा उससे रिश्वत की मांग की जाने लगी। पीड़ित के अनुसार, शुरुआत में बाबू ने 15 हजार रुपये की मांग की, बाद में रकम घटाकर 12 हजार रुपये कर दी गई। लगातार दबाव बनाए जाने के बाद अंतत: 5 हजार रुपये में सौदा तय हुआ। 

टीम ने प्लान बनाकर किया गिरफ्तार 
रिश्वत से परेशान होकर सतीश वाल्मीकि ने पूरे मामले की शिकायत विजिलेंस मेरठ से की। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विजिलेंस टीम ने पूरी योजना बनाकर कार्रवाई की और बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी को लेकर कोतवाली पहुंची, जहां उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। 
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!