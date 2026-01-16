बेकाबू स्कार्पियो ने सड़क के किनारे खड़े तीन लोगों को कुचला, मची चीखपुकार

चंदौली जिले के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में पड़ाव चौराहे पर एक तेज रफ्तार स्कार्पियो ने सड़क के किनारे खड़े तीन लोगों को कुचल दिया, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि घटना से नाराज लोगों ने स्कार्पियो...

चंदौली: चंदौली जिले के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में पड़ाव चौराहे पर एक तेज रफ्तार स्कार्पियो ने सड़क के किनारे खड़े तीन लोगों को कुचल दिया, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि घटना से नाराज लोगों ने स्कार्पियो में तोड़फोड़ की और सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को संभाला।



मुगलसराय कोतवाली थाना प्रभारी (एसएचओ) संतोष कुमार सिंह ने बताया कि घटना बृहस्पतिवार देर रात करीब 11 बजे हुई। उन्होंने बताया कि हादसे में मृत युवक की पहचान चौरहट थाना-मुगलसराय के निवासी इरशाद (25) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि घटना में घायल दो अन्य को वाराणसी स्थित बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और दोनों वाराणसी के ही रहने वाले हैं।



एसएचओ ने बताया कि घटना के बाद पश्चिम बंगाल राज्य के नंबर वाली स्कार्पियो को कब्जे में ले लिया गया है। इसके अलावा चालक हरीश यादव को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है जो वाराणसी स्थित बड़ी पियरी का निवासी है। उन्होंने कहा कि मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।