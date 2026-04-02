Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • भाजपा नेता पर हमले के आरोप में विधायक राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ कार्रवाई पर रोक

भाजपा नेता पर हमले के आरोप में विधायक राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ कार्रवाई पर रोक

Edited By Pooja Gill,Updated: 02 Apr, 2026 09:10 AM

action against mla rakesh pratap singh for attacking

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले की एक अदालत ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद थाना परिसर के अंदर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता दीपक सिंह...

सुलतानपुर: उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले की एक अदालत ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद थाना परिसर के अंदर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता दीपक सिंह पर कथित हमले के मामले में गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी। विशेष सांसद-विधायक (एमपी/एमएलए) अदालत के न्यायाधीश शुभम वर्मा ने बुधवार को बचाव पक्ष द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देश की एक प्रति जमा करने के बाद कार्यवाही रोकने का आदेश दिया।

16 अप्रैल को अगली सुनवाई 
बचाव पक्ष की ओर से पेश वकील रविवंश सिंह पंकज ने अदालत को बताया कि 17 मार्च को उच्च न्यायालय ने सह-आरोपी प्रशांत सिंह द्वारा दायर एक याचिका पर अगले आदेश तक मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 16 अप्रैल तय की है। यह मामला 10 मई, 2023 की एक घटना से संबंधित है। 

जानिए पूरा मामला 
नगर पालिका अध्यक्ष रश्मि सिंह के पति और भाजपा नेता दीपक सिंह पर गौरीगंज थाना परिसर के अंदर कथित तौर पर हमला किया गया था। इस मामले में समाजवादी पार्टी की विधायक राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और जांच के बाद पुलिस ने विधायक और नौ अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सिंह को वर्ष 2025 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। 
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!