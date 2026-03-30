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योगी का सपा पर हमला: “2017 से पहले पोषाहार पर माफिया का कब्जा, अब व्यवस्था पारदर्शी”

Edited By Ramkesh,Updated: 30 Mar, 2026 06:37 PM

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने सोमवार को पूर्ववर्ती सरकारों, खासकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 से पहले प्रदेश में पोषाहार वितरण का ठेका “एक बड़े माफिया” के हाथों में था, जिससे गुणवत्ता प्रभावित होती...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने सोमवार को पूर्ववर्ती सरकारों, खासकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 से पहले प्रदेश में पोषाहार वितरण का ठेका “एक बड़े माफिया” के हाथों में था, जिससे गुणवत्ता प्रभावित होती थी और कुपोषण की समस्या गंभीर बनी हुई थी।

माफिया तय करता था पोषाहार का सिस्टम
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले महिला एवं बाल विकास विभाग में भी माफियाओं का दखल था। उन्होंने दावा किया कि पोषाहार की गुणवत्ता इतनी खराब थी कि वह खाने योग्य नहीं होता था, जिससे प्रदेश ‘बीमारू’ स्थिति में पहुंच गया था।

पारदर्शी नियुक्ति का दावा
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान सरकार में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। उन्होंने कहा कि अब “न पर्ची चलती है, न खर्ची”, जबकि पहले सिफारिश और पैसे के आधार पर नियुक्तियां होती थीं।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला स्मार्टफोन
कार्यक्रम के दौरान प्रदेशभर में 69,804 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। इसके साथ ही 18,440 कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए गए।

मानदेय बढ़ाने का संकेत
मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी के संकेत दिए। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि जल्द प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जाए, ताकि कार्यकर्ताओं को सम्मानजनक भुगतान सुनिश्चित हो सके।

कोविड काल में योगदान की सराहना
योगी ने कोविड-19 महामारी के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने घर-घर जाकर लोगों की मदद की और संकट के समय महत्वपूर्ण योगदान दिया।

आंगनबाड़ी केंद्र होंगे ‘स्मार्ट’
मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाया जा रहा है। नए डिजाइन के केंद्रों के साथ-साथ ‘प्री-प्राइमरी’ शिक्षा को भी आंगनबाड़ी से जोड़ा जा रहा है, जिससे बच्चों के शुरुआती विकास को मजबूती मिलेगी।

बड़े पैमाने पर विकास कार्यों का शिलान्यास
कार्यक्रम के दौरान 702 आंगनबाड़ी केंद्रों और 71 बाल विकास परियोजना कार्यालयों का शिलान्यास किया गया। वहीं 2,468 केंद्रों और 69 परियोजना कार्यालयों का लोकार्पण भी हुआ। इस अवसर पर महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।


 

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