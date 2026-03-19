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भाजपा कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि गिरोह है : अखिलेश यादव

Edited By Purnima Singh,Updated: 19 Mar, 2026 04:29 PM

akhilesh yadav statement on bjp

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि 'अंधभक्तों की जमात' भाजपा कोई राजनीतिक दल नहीं, बल्कि 'गैंग' है। यादव ने भाजपा पर सपा को...

लखनऊ : समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि 'अंधभक्तों की जमात' भाजपा कोई राजनीतिक दल नहीं, बल्कि 'गैंग' है। यादव ने भाजपा पर सपा को बदनाम करने के षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि भाजपा की षड्यंत्रकारी चुनौतियों से निपटने के लिए सपा तैयार है। 

यादव लखनऊ में स्थित समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय में 'डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, ''वर्तमान परिस्थितियों में लोकतंत्र पर बहुत खतरा है। भारत के नागरिकों का जीवन संकट में है। आज की राजनीति में सकारात्मक दिशा पीडीए (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक) के रास्ते ही तय हो सकती है। लोकतंत्र में संवाद आवश्यक है। सामाजिक, सद्भाव से ही लोकतंत्र साकार होता है। बिना सकारात्मक सोच के कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता।'' यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के शासन में जनता हताश और निराश है। 

उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी सरकार और प्रशासन का बेजा इस्तेमाल करके सपा के सामने चुनौतियां पैदा करना चाहती है लेकिन समाजवादी पार्टी भाजपा की हर चुनौती का मुकाबला करने को तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा झूठ और अफवाह को अपनी ताकत मानती है जबकि सबका साथ निभाने वाले समाजवादी लोग झूठ का भरपूर विरोध करते हैं, लिहाजा समाजवादियों को इसे बड़ी लड़ाई मानकर लड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने लैपटॉप देकर सामाजिक बराबरी पर लाने और युवाओं के जीवन में विकास तथा प्रगति के नए रास्ते खोलने की शुरुआत की थी।

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