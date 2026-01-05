इश्क में अंधी मां! 3 साल की बच्ची को छोड़ मुंहबोले भांजे संग फरार, 10 लाख के गहने भी ले उड़ी; दुबई कमाने गया था पति

Deoria News: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से रिश्तों और भरोसे को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक महिला अपने तीन साल की मासूम बच्ची को छोड़कर मुंहबोले भांजे, जो बाद में उसका प्रेमी बन गया, के साथ घर से फरार हो गई। हैरानी की बात यह है कि...

Deoria News: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से रिश्तों और भरोसे को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक महिला अपने तीन साल की मासूम बच्ची को छोड़कर मुंहबोले भांजे, जो बाद में उसका प्रेमी बन गया, के साथ घर से फरार हो गई। हैरानी की बात यह है कि महिला का पति विदेश में रहकर मेहनत-मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण कर रहा था।

पहले भी पकड़े गए थे आपत्तिजनक हालत में

परिजनों के मुताबिक, महिला और युवक को पहले भी एक बार आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया था। उस वक्त परिवार वालों ने दोनों को समझाया था। महिला के पति ने भी विदेश से फोन कर पत्नी से काफी मिन्नतें की थीं, लेकिन दोनों पर इश्क का ऐसा खुमार था कि उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी।

पति विदेश से लौटा, थाने में दी शिकायत

घटना 24 दिसंबर की रात बनकटा थाना क्षेत्र के एक गांव की है। जब महिला अचानक घर से गायब हुई तो परिजनों को शक हुआ। जानकारी मिलने पर महिला का पति सऊदी अरब से 29 दिसंबर को गांव लौटा और बनकटा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

10 लाख के जेवर और नकदी लेकर फरार

पीड़ित पति का आरोप है कि उसकी पत्नी घर से जाते समय करीब 10 लाख रुपये के गहने और नकदी भी साथ ले गई है। पति की शादी करीब पांच साल पहले हुई थी और वह अपनी पत्नी और बच्ची के बेहतर भविष्य के लिए विदेश में काम कर रहा था।

आरोपी युवक भी शादीशुदा

बताया जा रहा है कि आरोपी युवक महिला के पति के चचेरे भाई का साला है और वह भी शादीशुदा है। उसका भी एक बच्चा है। बचपन से दोनों एक-दूसरे को जानते थे, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गया।

इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें वायरल

चर्चा है कि फरार होने के बाद दोनों ने आपस में शादी कर ली है और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है।

पुलिस जांच में जुटी

बनकटा थाना प्रभारी विशाल उपाध्याय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। महिला और युवक की तलाश की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।