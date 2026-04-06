बीमा की धनराशि हड़पने के लिए महिला सिपाही और बेटे की हत्या; नशीली गोली खिलाकर किया बेहोश...फिर कार को लगा दी आग

Edited By Pooja Gill,Updated: 06 Apr, 2026 04:28 PM
Rampur News: रामपुर के गंज क्षेत्र में महिला सिपाही और उसके बेटे की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में महिला सिपाही के पति दान सिंह समेत...
Rampur News: रामपुर के गंज क्षेत्र में महिला सिपाही और उसके बेटे की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में महिला सिपाही के पति दान सिंह समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला है कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि पहले से रची गई साजिश थी।
जांच के बाद सामने आया सच
पुलिस के अनुसार, श्रावस्ती में तैनात सिपाही लता और उसके बेटे की 25 फरवरी को कार में आग लगने से मौत हो गई थी। उस समय यह घटना दुर्घटना लग रही थी, और पति दान सिंह भी घायल मिला था। लेकिन गहराई से जांच करने पर सच्चाई सामने आई।
यह भी पढ़ें...प्राइवेट पार्ट बच ही गया! पत्नी ने प्रेमी संग किया पति पर हमला, बेतहाशा दर्द देने की थी साजिश, फिर जो हुआ...होश उड़ा देगा मामला
पति ने रची थी साजिश
जांच में पता चला कि दान सिंह ने ही अपनी पत्नी की हत्या की योजना बनाई थी। उसने पहले लता को नशीली दवा देकर बेहोश किया, फिर उस पर हथौड़ी से हमला किया। इसके बाद सबूत छिपाने के लिए कार में आग लगा दी गई, जिससे यह हादसा लगे। इस घटना में लता और उसके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस का कहना है कि दान सिंह का मकसद बीमा की रकम हासिल करना था। इसी लालच में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।
फरार आरोपियों की तलाश जारी
फिलहाल पुलिस ने दान सिंह और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं। उनकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और मामले की जांच जारी है।