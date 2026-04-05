Kanpur में कुदरत का कहर: चलते ऑटो पर काल बनकर गिरा विशाल बरगद, चीख-पुकार के बीच थम गई सांसें

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में शनिवार को मौसम के बदले मिजाज ने भारी तबाही मचाई है। भीषण आंधी, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के कारण शहर की रफ्तार थम गई। इस प्राकृतिक आपदा के बीच काकादेव इलाके में एक हृदयविदारक हादसा हुआ, जहां एक चलते ऑटो...

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में शनिवार को मौसम के बदले मिजाज ने भारी तबाही मचाई है। भीषण आंधी, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के कारण शहर की रफ्तार थम गई। इस प्राकृतिक आपदा के बीच काकादेव इलाके में एक हृदयविदारक हादसा हुआ, जहां एक चलते ऑटो पर विशाल बरगद का पेड़ गिर गया। इस दर्दनाक घटना में ऑटो चालक और एक महिला यात्री की मौके पर ही मौत हो गई।

कैसे हुआ हादसा?

शनिवार शाम अचानक आए तूफान के दौरान काकादेव क्षेत्र में एक ऑटो गुजर रहा था। तभी सड़क किनारे लगा बरसों पुराना बरगद का पेड़ जड़ से उखड़कर सीधे ऑटो पर आ गिरा। पेड़ गिरते ही ऑटो पूरी तरह पिचक गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। गैस कटर और क्रेन की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद ऑटो में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे में एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज हैलट अस्पताल में चल रहा है।

आधे शहर में छाई ब्लैकआउट की स्थिति

सिर्फ काकादेव ही नहीं, बल्कि कल्याणपुर, किदवई नगर और चकेरी समेत कई इलाकों में पेड़ गिरने से बिजली के पोल उखड़ गए। तेज हवाओं के कारण शहर के आधे से ज्यादा हिस्से में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं और जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है।

नगर निगम की लापरवाही पर फूटा गुस्सा

इस हादसे के बाद स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि इस पुराने पेड़ के खतरनाक होने की शिकायत कई बार नगर निगम से की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। स्थानीय लोगों ने इस मौत का जिम्मेदार सीधे तौर पर प्रशासन की लापरवाही को ठहराया है।

पूरे प्रदेश में अलर्ट

कानपुर के अलावा लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ में भी भारी बारिश और तूफान ने नुकसान पहुंचाया है। जिला प्रशासन राहत कार्य में जुटा है और उखड़े हुए पेड़ों व बिजली के खंभों को हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है।