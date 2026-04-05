Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • खत्म हुई रसोई गैस और उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार! मामूली विवाद के बाद 26 साल की रीना ने दी जान, बिलखती रह गई मासूम

खत्म हुई रसोई गैस और उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार! मामूली विवाद के बाद 26 साल की रीना ने दी जान, बिलखती रह गई मासूम

Edited By Anil Kapoor,Updated: 05 Apr, 2026 02:28 PM

auraiya news the kitchen gas ran out and the happy family was ruined

Auraiya News: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। जहां बिधूना कोतवाली क्षेत्र के ताजपुर गांव में महज एक घरेलू विवाद ने एक मासूम बच्ची के सिर से मां का साया छीन लिया। 26 वर्षीय विवाहिता रीना ने घर के अंदर फांसी लगाकर अपनी...

Auraiya News: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। जहां बिधूना कोतवाली क्षेत्र के ताजपुर गांव में महज एक घरेलू विवाद ने एक मासूम बच्ची के सिर से मां का साया छीन लिया। 26 वर्षीय विवाहिता रीना ने घर के अंदर फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। इस आत्मघाती कदम के पीछे की वजह गैस सिलेंडर को लेकर हुआ मामूली झगड़ा बताया जा रहा है।

क्या है पूरा मामला?
रीना की शादी साल 2023 में ताजपुर निवासी मोहित के साथ हुई थी। उनकी डेढ़ साल की एक प्यारी सी बेटी मिष्ठी है। शनिवार को घर में रसोई गैस खत्म हो गई थी, जिसे लेकर पति-पत्नी के बीच तनाव शुरू हुआ। मोहित शनिवार को गैस सिलेंडर लेने गया था, लेकिन लंबी लाइन में लगने के बाद भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। शाम करीब 5 बजे जब मोहित बिना सिलेंडर के घर पहुंचा, तो रीना के साथ उसकी कहासुनी हो गई। इसके बाद मोहित सब्जी लेने बाजार चला गया। पति के बाहर जाते ही रीना ने घर के ऊपरी कमरे में जाकर दुपट्टे का फंदा बनाया और उस पर झूल गई। जब परिजन कमरे में पहुँचे, तो मंजर देखकर उनकी चीख निकल गई।

मासूम मिष्ठी के सिर से उठा मां का साया
इस घटना ने सबसे बड़ा घाव डेढ़ साल की मिष्ठी को दिया है। वह अभी इतनी छोटी है कि उसे पता भी नहीं कि उसकी मां अब कभी लौटकर नहीं आएगी। घर में जहां कल तक खुशियां थीं, वहां अब सिर्फ मातम और चीख-पुकार है।

पुलिस की कार्रवाई और जांच
घटना की सूचना मिलते ही बिधूना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में यह मामला घरेलू कलह के कारण आत्महत्या का लग रहा है। हालांकि गैस सिलेंडर वाली बात की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस मायके पक्ष और पति से पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी।

और ये भी पढ़े

बढ़ती असहनशीलता पर सवाल
यह घटना समाज के लिए एक बड़ी चेतावनी है। छोटी-छोटी बातों और मामूली जरूरतों (जैसे गैस सिलेंडर) पर बढ़ता गुस्सा और संवाद की कमी आज हंसते-खेलते परिवारों को तबाह कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आवेश में आकर उठाया गया एक गलत कदम पूरे परिवार को उम्र भर का दर्द दे जाता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!