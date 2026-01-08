Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • शातिर चोर और पुलिस की मुठभेड़, आरोपी के पैर में लगी गोली, उपचार के लिए भेजा गया अस्पताल

शातिर चोर और पुलिस की मुठभेड़, आरोपी के पैर में लगी गोली, उपचार के लिए भेजा गया अस्पताल

Edited By Ramkesh,Updated: 08 Jan, 2026 01:22 PM

a vicious thief and police encounter the accused was shot in the leg and sent

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराध एवं अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की रही है। इसी कड़ी जिला पुलिस भी अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने में जुटी है। बीती रात इसी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना बकेवर पुलिस ने बीती रात चोरी की...

इटावा (अरवीन): उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराध एवं अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की रही है। इसी कड़ी जिला पुलिस भी अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने में जुटी है। बीती रात इसी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना बकेवर पुलिस ने बीती रात चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक शातिर अपराधी को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है।

उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया आरोपी
मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।पुलिस के अनुसार 7/8 जनवरी 2026 की रात थाना बकेवर क्षेत्र के निवाड़ी कला में संदिग्ध वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक ऑटो आता दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास किया गया। ऑटो सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की।

आरोपी के पैरा में लगी गोली 
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीछा किया और दूसरी मोबाइल टीम को सूचित किया। दोनों ओर से घिरने पर बदमाशों ने फिर से फायरिंग की, जिसमें एक गोली थानाध्यक्ष बकेवर की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में आरोपी अवरार पुत्र इरफान के दाहिने पैर में गोली लगी और उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। हालांकि, उसका एक साथी अंधेरे और कोहरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।

चोरी का समान बरामद 
गिरफ्तार अभियुक्त की तलाशी में उसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, चार जिंदा कारतूस, तीन खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त ऑटो तथा चोरी का सामान—एक बैटरा, एक इनवर्टर, दो पंखे और एक गैस सिलेंडर—बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने उच्च प्राथमिक विद्यालय सुनवर्षा की लाइब्रेरी का ताला तोड़कर यह सामान चोरी किया था।

फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिएदबिश दे रही पुलिस 
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अवरार पुत्र इरफान शातिर किस्म का अपराधी है और उसके खिलाफ लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट व पुलिस मुठभेड़ से जुड़े कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। इस ताजा कार्रवाई में थाना बकेवर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और जिले में अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा। 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!