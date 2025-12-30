ट्यूशन पढ़ाने आए टीचर ने नाबालिग छात्रा से की अश्लील हरकत; जब चीखने लगी बच्ची तो किया ये कांड

जालौन: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से एक रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर कोंच कोतवाली क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ाने वाले एक शिक्षक पर नाबालिग छात्रा के साथ गलत व्यवहार...

जालौन: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से एक रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर कोंच कोतवाली क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ाने वाले एक शिक्षक पर नाबालिग छात्रा के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगा है। पीड़ित बच्ची के परिवार ने इस मामले की जानकारी पुलिस को देते हुए मामला दर्ज कराया। जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

क्या है मामला

जानकारी के मुताबिक, घटना रविवार दोपहर की है। शिक्षक एक छात्रा के घर ट्यूशन पढ़ाने गया था। उस समय घर में बच्ची की मां और बड़ी बहन मौजूद नहीं थीं। आरोप है कि मौके का फायदा उठाकर शिक्षक ने बच्ची के साथ अश्लील हरकत की। बच्ची चीखने लगी, तभी आरोपी ने उसे शांत कराया और वहां से चला गया। बाद में बच्ची ने घर लौटने पर अपनी मां को पूरी बात बताई।

आरोपी ने की भागने की कोशिश

बच्ची ने जब अपनी मां को सारी बात बताई तो वो काफी गुस्से में आ गई। सोमवार को जब आरोपी दोबारा ट्यूशन पढ़ाने पहुंचा, तो स्थानीय लोगों ने उससे पूछताछ की। आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान 55 वर्षीय रमेश चंद्र निरंजन के रूप में हुई है। वह गांधी नगर मोहल्ले में रहकर कई वर्षों से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। फिलहाल, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच की जा रही है।