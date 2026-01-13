सौतेले रिश्तों ने उजड़ा दिया पूरा परिवार! बेटे ने कर डाला मां भाई का खून, जानिए हत्या की वजह?

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के मड़िहान इलाके में मंगलवार तड़के एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक व्यक्ति ने अपनी सौतेली मां और सौतेले भाई की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। आरोपी ने शव को भी ठिकाने लगाने का भी तैयारी कर डाली थी,...

मिर्जापुर: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के मड़िहान इलाके में मंगलवार तड़के एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक व्यक्ति ने अपनी सौतेली मां और सौतेले भाई की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। आरोपी ने शव को भी ठिकाने लगाने का भी तैयारी कर डाली थी, लेकिन पुलिस ने रास्ते में आरोपी बेटे को दबोच लिया।

मां-बेटे की मौके पर मौत

पुलिस के अनुसार मड़िहान बाजार इलाके में रहने वाले राहुल गुप्ता ने अपनी सौतेली मां ऊषा (55) और उसके बेटे आयुष गुप्ता (30) पर चाकू से हमला किया। अपर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि सुबह करीब पांच बजे किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद राहुल ने आयुष पर चाकू से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आई ऊषा पर भी आरोपी ने जानलेवा वार किए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

शव ठिकाने लगाने की कोशिश

वारदात के बाद आरोपी ने दोनों शवों को ट्रैक्टर-ट्रॉली पर लादकर ठिकाने लगाने की कोशिश की। रास्ते में आयुष का शव मड़िहान तिराहे पर गिर गया, जिसकी जानकारी आरोपी को नहीं हो सकी। इसके बाद राहुल ने ऊषा का शव पटेवार मड़िहान नहर में फेंक दिया।

राहगीरों की सतर्कता से खुलासा

लौटते समय जब आरोपी सड़क पर गिरे आयुष के शव को चादर से ढकने लगा, तभी वहां मौजूद दो राहगीरों ने उसे देख लिया और शोर मचा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।

आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद

पुलिस ने भागने की कोशिश कर रहे आरोपी राहुल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से ट्रैक्टर-ट्रॉली और हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया है।

नहर में शव की तलाश जारी

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने सौतेली मां ऊषा का शव नहर में फेंकने की बात कबूल की है। शव की तलाश के लिए पुलिस टीम द्वारा नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आयुष के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

पुलिस कार्रवाई जारी

अपर पुलिस अधीक्षक के अनुसार मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।