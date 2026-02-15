डिप्टी कमिश्नर के भाई की घर में घुसकर हत्या, रंजिश में हत्या की आशंका

हरदोई जिले के पाली थाना क्षेत्र के एक गांव में उद्योग विभाग के उपायुक्त के भाई की कथित तौर पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान मुड़रामऊ गांव के विजय प्रताप (35) के तौर पर हुई...

हरदोई: हरदोई जिले के पाली थाना क्षेत्र के एक गांव में उद्योग विभाग के उपायुक्त के भाई की कथित तौर पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान मुड़रामऊ गांव के विजय प्रताप (35) के तौर पर हुई है जो मथुरा में तैनात उपायुक्त रावेंद्र कुमार का छोटा भाई है। उसपर शनिवार को अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया था।



परिजनों ने इस मामले में गांव के लोगों पर हत्या और साजिश का आरोप लगाया है। मृतक की मां गोमती देवी के मुताबिक, सुबह जब वह उठीं, तो आंगन में विजय खून से लथपथ पड़ा था जिसके बाद परिजन तुरंत उसे पाली के प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र (पीएचसी) लेकर पहुंचे, जहां से उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया।



जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि गैस एजेंसी को लेकर विवाद था। उन्होंने बताया कि इसके पहले मृतक के पिता की भी हत्या की गई थी। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने बताया कि तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।