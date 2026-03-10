Main Menu

दहेज के लोभियों की भेंट चढ़ी विवाहिता, फंदा लगाकर दी जान, आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा

Edited By Ramkesh,Updated: 10 Mar, 2026 05:51 PM

बलिया: जिले की पुलिस ने दहेज उत्पीड़न से तंग आकर एक महिला के कथित रूप से खुदकुशी करने के मामले में उसके सास-ससुर को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि महिला के पति के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।

दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने का आरोप
पुलिस के अनुसार, रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के सरदासपुर गांव निवासी श्रीनाथ की तहरीर पर बनिया बांध गांव के निवासी कमलेश कुशवाहा, उसके पिता पारस कुशवाहा और मां किरण के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। श्रीनाथ ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उनकी बेटी राधिका का विवाह अप्रैल 2025 में कमलेश से हुआ था और दहेज को लेकर ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किए जाने से तंग आकर उनकी बेटी ने आठ मार्च को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

सास-ससुर गिरफ्तार
पुलिस ने बताया कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। रसड़ा क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक आलोक गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने मंगलवार को आरोपी पारस कुशवाहा और किरण को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि फरार आरोपी कमलेश कुशवाहा की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

