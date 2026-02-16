Main Menu

  पत्नी की एक जिद के आगे हार गया पति! उठा लिया ऐसा कदम की... बच्चों के सिर से उठ गया पिता का साया

Edited By Ramkesh,Updated: 16 Feb, 2026 08:30 PM

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में सोमवार को पत्नी से कथित तौर पर नाराज एक युवक ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। इससे पहले युवक ने घर में फांसी लगाने की कोशिश की तो परिवार ने उसे रोका था।

भदोही: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में सोमवार को पत्नी से कथित तौर पर नाराज एक युवक ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। इससे पहले युवक ने घर में फांसी लगाने की कोशिश की तो परिवार ने उसे रोका था। 

मालगाड़ी के सामने कूद कर दी जान 
पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान जिले के औराई थाना के सहसेपुर निवासी अंकित दूबे (30) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि परिवार और गांव के लोग गंगा किनारे अंकित को ढूंढने में लगे थे। तभी उसके घर से करीब दो किलोमीटर दूर नुआंव गांव रेलवे क्रॉसिंग पर मालगाड़ी के सामने कूद कर एक युवक के खुदकुशी करने की जानकारी मिली और जब सभी वहां पहुंचे तो उसकी पहचान अंकित दूबे के रूप में हुई।

 मुंबई में रहकर नौकरी करता था मृतक 
औराई थाने के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि माधोसिंह रेलवे स्टेशन के नुआंव क्रॉसिंग पर मिले अंकित दूबे के शव को राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के जरिये पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मनोज कुमार ने परिवार वालों से मिली शुरूआती जानकारी में बताया की अंकित दूबे मुंबई में रहकर नौकरी करता है और एक सप्ताह पहले यहां आया था और उसकी पत्नी रागिनी अपने आठ साल के बेटे के साथ यहां रहते हुए एक मॉल में सेल्सगर्ल का काम करती है। 

नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं हुई पत्नी
अंकित पत्नी को मॉल में नौकरी करने से मना कर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं हुई ,तो उसने अपनी जान देने की बात कही। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद में रविवार रात अंकित दूबे ने कमरा अंदर से बंद कर रस्सी से फांसी लगाने की कोशिश की लेकिन उसके इस कदम से परेशान उसके चाचा रविंद्र दूबे ने दरवाजा तोड़कर उसे खुदकुशी करने से रोका था। 

पुलिस के मुताबिक आधी रात को आवेश में आकर अंकित ने अपनी पत्नी और बेटे के हाथ-पैर रस्सी से बांध कर कमरा बाहर से बंद कर दिया और यह कहते हुए घर से निकला की वह गंगा में कूदकर जान देने जा रहा है। आज सुबह से उसके घर वाले और गांव के तमाम लोग उसे गंगा किनारे खोजने में लगे थे तभी ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत की सूचना मिली। मनोज कुमार ने बताया कि मामले में अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
 

