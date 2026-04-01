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  • मदरसे में अनियंत्रित होकर गिरी लिफ्ट, 'आसिफ आदिल' की दर्दनाक मौत, हसनैन रजा की हालत गंभीर; कम्युनिटी हॉल के कार्यक्रम से निकलते ही हादसा

मदरसे में अनियंत्रित होकर गिरी लिफ्ट, 'आसिफ आदिल' की दर्दनाक मौत, हसनैन रजा की हालत गंभीर; कम्युनिटी हॉल के कार्यक्रम से निकलते ही हादसा

Edited By Purnima Singh,Updated: 01 Apr, 2026 11:01 AM

young man dies after lift falls at varanasi madrasa

वाराणसी के एक मदरसे में लिफ्ट गिरने से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई और अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। घटना मंगलवार देर रात को भेलूपुर थाना क्षेत्र के रेवड़ी तालाब इलाके में स्थित एक मदरसे में हुई जहां सामुदायिक भवन...

Varanasi News : वाराणसी के एक मदरसे में लिफ्ट गिरने से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई और अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। घटना मंगलवार देर रात को भेलूपुर थाना क्षेत्र के रेवड़ी तालाब इलाके में स्थित एक मदरसे में हुई जहां सामुदायिक भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था और बड़ी संख्या में वहां लोग मौजूद थे। 

सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) गौरव कुमार ने बताया कि दोनों युवक लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे, तभी लिफ्ट अचानक अनियंत्रित हो गई और नीचे गिर गई। उन्होंने कहा, ''आसिफ आदिल (22) की मौके पर ही मौत हो गई जबकि हसनैन रजा नाम का दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है।'' 

एसीपी ने कहा कि घटना के कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या लिफ्ट के रखरखाव में कोई लापरवाही हुई थी या नहीं। उन्होंने कहा, ''घटना के लिए जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।'' 

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