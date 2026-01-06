Main Menu

  • तुम 4 नहीं 8 बच्चे पैदा करो, कौन रोक रहा है? राणा के बयान पर ओवैसी का पलटवार

Edited By Ramkesh,Updated: 06 Jan, 2026 06:20 PM

देश में जनसंख्या और डेमोग्राफी को लेकर दिए गए बयानों पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी नेता नवनीत राणा के बयान पर तीखा पलटवार किया है। राणा ने हाल ही में देश के जनसांख्यिकीय संतुलन को लेकर टिप्पणी करते हुए...

यूपी डेस्क: देश में जनसंख्या और डेमोग्राफी को लेकर दिए गए बयानों पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी नेता नवनीत राणा के बयान पर तीखा पलटवार किया है। राणा ने हाल ही में देश के जनसांख्यिकीय संतुलन को लेकर टिप्पणी करते हुए अधिक बच्चों की वकालत की थी। इसी बयान को लेकर ओवैसी ने महाराष्ट्र के अकोला में एक जनसभा के दौरान उन पर बिना नाम लिए निशाना साधा।

चार बच्चे क्यों 8 पैदा करो?
ओवैसी ने कहा कि उनके खुद के छह बच्चे हैं और अब दाढ़ी भी सफेद हो रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर चार बच्चे पैदा करने की बात कही जा रही है तो फिर चार ही क्यों, आठ या बीस बच्चे पैदा करने से किसने रोका है। ओवैसी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू भी जनसंख्या को लेकर बयान दे चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि सिर्फ एक वर्ग को निशाना क्यों बनाया जा रहा है।

नवनीत राणा के बयान से शुरू हुआ विवाद
बीजेपी नेता नवनीत राणा ने कहा था कि कुछ लोगों की कई पत्नियां और कई बच्चे हैं, जिससे आबादी असंतुलित हो रही है। उन्होंने हिंदुओं से अपील की थी कि देश की रक्षा और जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए कम से कम तीन से चार बच्चे पैदा किए जाएं। राणा ने यह भी दावा किया था कि कुछ लोग चार पत्नियों और 19 बच्चों की बात करते हैं और देश को पाकिस्तान जैसा बनाने की योजना में लगे हैं।

विपक्ष का हमला
नवनीत राणा के बयान के बाद राजनीतिक विवाद गहरा गया। कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने इस तरह की टिप्पणियों को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए RSS और BJP की सोच पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जनसंख्या जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा आंकड़ों और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, न कि भावनात्मक या अवैज्ञानिक बयानबाजी के जरिए। फिलहाल जनसंख्या और डेमोग्राफी को लेकर नेताओं के बयानों से सियासी पारा चढ़ा हुआ है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और बहस तेज होने के आसार हैं।
 

