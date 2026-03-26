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  • IPL में व्यस्त Rinku Singh नहीं ले सके नियुक्ति पत्र, Video जारी कर CM Yogi का जताया आभार, 3 करोड़ की धनराशि देने के लिए भी कही ये बात

IPL में व्यस्त Rinku Singh नहीं ले सके नियुक्ति पत्र, Video जारी कर CM Yogi का जताया आभार, 3 करोड़ की धनराशि देने के लिए भी कही ये बात

Edited By Purnima Singh,Updated: 26 Mar, 2026 10:29 AM

rinku singh shares to express gratitude to cm yogi

भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रिंकू सिंह ने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया है। रिंकू सिंह ने बुधवार को सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो संदेश में कहा, ''मुझे...

लखनऊ : भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रिंकू सिंह ने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया है। रिंकू सिंह ने बुधवार को सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो संदेश में कहा, ''मुझे क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के पद पर नियुक्त करने के लिये मैं उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।'' 

तीन करोड़ की धनराशि के लिए भी जताया आभार 
उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा तीन करोड़ रुपये की धनराशि दिये जाने के लिये भी मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। बायें हाथ के तेजतर्रार बल्लेबाज रिंकू सिंह ने कहा कि वह अपनी आईपीएल टीम के शिविर में होने के कारण मंगलवार को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, लेकिन वह जल्द ही मुख्यमंत्री से अपना नियुक्ति पत्र और उनका आशीर्वाद लेने के लिये आएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह को खेल कोटे से क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के पद पर नियुक्ति दी गई है। 

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IPL में व्यस्तता के चलते नियुक्ति पत्र लेने नहीं पहुंचे रिंकू सिंह 
हालांकि, वह अपरिहार्य कारणों से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। खेल विभाग के निदेशक डॉ. आरपी सिंह ने मीडिया को बताया कि रिंकू सिंह 'इंडियन प्रीमियर लीग' (आईपीएल) की अपनी फ्रेंचाइजी से संबंधित एक कार्यक्रम में व्यस्तता के कारण नियुक्ति पत्र लेने नहीं आ सके थे, मगर उन्होंने मुख्यमंत्री को यह नियुक्ति दिए जाने के लिए आभार प्रकट किया है। सिंह ने बताया कि रिंकू सिंह ने कहा है कि वह समय मिलते ही लखनऊ आएंगे और खेल निदेशक कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण करेंगे। 

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'रिंकू सिंह को उनकी योग्यता और उपयोगिता के अनुरूप कार्यक्षेत्र दिया गया' 
खेल निदेशक ने बताया कि रिंकू सिंह को उनकी योग्यता और उपयोगिता के अनुरूप कार्यक्षेत्र दिया जाएगा, जहां से वह भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी सेवाएं भी दे सकें तथा प्रशासनिक कर्तव्यों को भी पूरा कर सकें। रिंकू सिंह हाल ही में टी20 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थे। टूर्नामेंट के दौरान ही उनके पिता का निधन हो गया था। हालांकि, उसके बाद भी वह टीम से जुड़े रहे। रिंकू सिंह मछलीशहर से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज के मंगेतर हैं। 


 

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