बेशर्मी की सारी हदें की पार! ट्रेन के टॉयलेट में एक साथ घुसे युवक और युवती फिर करने लगे कांड, वीडियो वायरल

आजकल के युवाओं पर वायरल होने का जुनून इस कदर सवार है कि न उन्हें कानून का डर है न ही समाज की परवाह है, इस सनक की वजह से उन्हें कभी- कभी बड़े अंजाम भुगतने पड़ते है। ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया हो रहा है। जिसने सभी को शर्मसार कर दिया है।

यूपी डेस्क: आजकल के युवाओं पर वायरल होने का जुनून इस कदर सवार है कि न उन्हें कानून का डर है न ही समाज की परवाह है, इस सनक की वजह से उन्हें कभी- कभी बड़े अंजाम भुगतने पड़ते है। ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया हो रहा है। जिसने सभी को शर्मसार कर दिया है। दरअसल, एक चलती ट्रेन में पहले लड़की जाती है, फिर लड़का .... घटना का किसी ने वीडियो बना कर वायरल कर दिया है। NCIB Headquarters ने इस वीडियो पोस्ट कर सवाल उठाए हैं।



@NCIBHQ ने अपने पोस्ट ने लिखा रिलबाजी एक गंभीर बीमारी बन चुकी है, अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई, तो आने वाले समय में ये देश के लिए कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी साबित हो सकती है। एक रील बनाने के लिए ट्रेन के टॉयलेट का इस्तेमाल करना आखिर कहाँ तक सही है?

पहले लड़की जाती है, फिर लड़का – ये लोग आखिर समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं?



ट्रेन का टॉयलेट कोई मजाक या शूटिंग की जगह नहीं है, ये यात्रियों की जरूरत के लिए होता है। इसे रील बनाने के लिए इस्तेमाल करना बेहद घटिया हरकत है और बेशर्मी की सारी हदें पार करना है। ऐसे लोग सिर्फ व्यूज़ और लाइक्स के लिए समाज में गंदगी फैला रहे हैं और गलत सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। आज ये सब देखकर आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी?



@RailMinIndia को ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि कोई भी आगे से ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। क्योंकि ये सिर्फ एक रील नहीं, बल्कि समाज के गिरते स्तर की निशानी होने के साथ साथ यात्रियों के सुरक्षा के लिए खतरा भी है। एक यूजर ने लिखा अगर ये सिर्फ रील है तो । जब मॉनिटाइज्ड चैनल बंद होगा तब समझ में आएगा। एक ने लिखा ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

