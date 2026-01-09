Main Menu

  • UP: एक लाख रुपये और बुलेट की मांग पूरी न हुई तो पति ने बोला तीन तलाक

Edited By Ramkesh,Updated: 09 Jan, 2026 08:21 PM

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से दहेज उत्पीड़न और तीन तलाक का गंभीर मामला सामने आया है। थाना तिलहर क्षेत्र में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक पति ने अपनी पत्नी को तीन बार तलाक कहकर मासूम बच्चे के साथ घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस ने पीड़िता की...

शाहजहांपुर (नंदलाल ): उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से दहेज उत्पीड़न और तीन तलाक का गंभीर मामला सामने आया है। थाना तिलहर क्षेत्र में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक पति ने अपनी पत्नी को तीन बार तलाक कहकर मासूम बच्चे के साथ घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मारपीट और मानसिक उत्पीड़न का आरोप 
क्षेत्राधिकारी तिलहर ज्योति यादव ने बताया कि कस्बा तिलहर निवासी जमील अहमद ने अपनी बेटी गुलफसा की शादी चार वर्ष पूर्व डभौरा गांव के रहने वाले अब्दुल कलीम से की थी। शादी के बाद से ही आरोपी पति और उसके परिजन एक लाख रुपये नकद और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग को लेकर गुलफसा को प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसके साथ लगातार मारपीट और मानसिक उत्पीड़न किया जाता रहा।

डेढ़ साल के बच्चे के साथ घर पत्नी को घर से निकाला 
पीड़िता के अनुसार, तीन दिन पहले आरोपी ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और डेढ़ साल के बच्चे के साथ घर से निकाल दिया। इसके बाद आरोपी ससुराल पहुंचा और परिजनों के सामने ही तीन बार यह कहते हुए तलाक दे दिया कि वह पूरे होशोहवास में गुलफसा को तलाक दे रहा है। इस पूरी घटना का वीडियो परिजनों ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया।

दहेज संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज 
मामले में पुलिस ने अब्दुल कलीम समेत साहनी, अजीम, अलकमा और कुलसुम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 5 और 6 (मुस्लिम विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम), दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 व 4 और मारपीट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

