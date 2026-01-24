Main Menu

UP Foundation Day: उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने दी बधाई, कहा- 'भारत के विकास का ‘ग्रोथ इंजन' बना है हमारा राज्य'

Edited By Pooja Gill,Updated: 24 Jan, 2026 11:21 AM

UP Diwas 2026: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों और विदेश में प्रवास कर रहे प्रदेश के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य आज संघर्ष और नीतिगत...

UP Diwas 2026: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों और विदेश में प्रवास कर रहे प्रदेश के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य आज संघर्ष और नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़कर भारत के विकास का ‘‘ग्रोथ इंजन'' बन चुका है। योगी आदित्यनाथ ने ‘एक्स' पर बुधाई व शुभकामनाओं का वीडियो संदेश साझा करते हुए पोस्ट में लिखा, “उत्तर प्रदेश के मेरे बहनों और भाइयों, आप सभी को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई।” 

'यूपी भारत के विकास का ‘ग्रोथ इंजन' बना है'
सीएम योगी ने कहा, “असीम संभावनाओं का हमारा प्रदेश आज संघर्ष और नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ते हुए बीमारू से भारत के विकास का ‘ग्रोथ इंजन' बना है।” योगी ने वीडियो संदेश में कहा, “उत्तर प्रदेश भारत की संस्कृति, साहित्य, संगीत, कला और आध्यात्मिक चेतना का प्राचीन काल से केंद्र रहा है।” उन्होंने कहा, “अयोध्या की मर्यादा, काशी की शाश्वत चेतना, ब्रजधाम की भक्ति और प्रयागराज की समरसता ने युगों-युगों से भारत की सांस्कृतिक चेतना को नयी दिशा और ऊर्जा प्रदान की है।” 

'प्रदेश समावेशी विकास के संकल्प को धरातल पर साकार कर रहा'
मुख्यमंत्री ने कहा, “सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संजोए हुए अमृत काल में हमारा प्रदेश समावेशी विकास के संकल्प को धरातल पर साकार कर रहा है।” उन्होंने कहा, “दृढ़ संकल्प के साथ हमने सुशासन और कानून का राज स्थापित किया है तथा प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया है।” विकास कार्यों का सिलसिलेवार उल्लेख करते हुए योगी ने कहा, “अयोध्या, काशी और मथुरा से लेकर संभल तक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नयी गाथा लिखी जा रही है।” प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश उपद्रव से उत्सव की ओर बढ़ रहा है। योगी ने एक अन्य पोस्ट में कहा, “उत्तर प्रदेश के मेरे प्रिय प्रवासी बहनों और भाइयों, विदेश में रहकर अपने परिश्रम, प्रतिभा और मूल्यों के माध्यम से आपने उत्तर प्रदेश और भारत का मान वैश्विक मंच पर बढ़ाया है।” उन्होंने कहा, “हमारी सरकार आपके अनुभव और ज्ञान को प्रदेश की विकास यात्रा से जोड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।” 

सीएम योगी ने दी बधाई  
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों और प्रवासी नागरिकों को उत्तर प्रदेश दिवस की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं दीं। उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष अपनी स्थापना के दिन 24 जनवरी को ‘उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस' के रूप में मनाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष ‘विकसित भारत–विकसित उत्तर प्रदेश' विषय पर उत्तर प्रदेश दिवस-2026 के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस दिवस को मनाने की परंपरा शुरू हुई। एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ‘उप्र दिवस' की औपचारिक शुरुआत शनिवार को लखनऊ में होगी, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। 
 

