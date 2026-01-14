UP: 20 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, प्रशासन ने जारी किया आदेश

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के दौरान श्रद्धांलुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी स्कूलों को 16 से 20 जनवरी तक बंद रखने का...

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के दौरान श्रद्धांलुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी स्कूलों को 16 से 20 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।





प्रशासन के अनुसार, इन दिनों प्रयागराज में स्नान पर्व को लेकर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में यातायात व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस आदेश के तहत परिषदीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, राजकीय और निजी सभी बोर्ड से संचालित स्कूलों में अवकाश रहेगा। स्कूल बंद रहने की जानकारी अभिभावकों और छात्रों तक समय पर पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हालात सामान्य होने के बाद स्कूलों को दोबारा खोलने को लेकर अगला आदेश जारी किया जाएगा।



पुलिस आयुक्त नें सभी क़ो आगाह किया की ड्यूटी जगह छोड़ कर कोई भी न हटे मोबाइल के बजाये सेट पर सक्रिय रहें, सभी रुट का बारीकी से अध्ययन करें ताकि श्रद्धांलुओं क़ो सही जानकारी दे सके। बैठक मे पुलिस आयुक्त का सबसे ज़्यादा ज़ोर पुलिस कर्मियों के व्यवहार को लेकर रहा। उन्होंने पुलिस कर्मियों क़ो समझाया की मां गंगा की आस्था में लोग दूर-दूर से परेशानिया झेल कर आते हैं।



ऐसे मे पुलिस अगर मेला क्षेत्र मे उनके साथ सौम्य एवं सुलभ व्यवहार करती हैं तो वो इसे कभी नही भूलेंगे। पुलिस आयुक्त नें स्पष्ट कहा की प्रायगराज के माघ मेले मे आने वाला हर श्रद्धांलू हमारा अतिथि हैं और अतिथि की सेवा मे कोई लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेगी। इस मौके पर अतरिक्त पुलिस आयुक्त नें श्रद्धांलुओं के आने-जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण रोकने और ट्रैफ़िक व्यवस्था के लिए युद्ध स्तर पर काम करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। बैठक मे पुलिस कर्मियों को सुरक्षा संबंधी कई ज़रूरी दिशा निर्देश दिये गए।