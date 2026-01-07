दर्दनाक हादसा: करंट लगने से दो बहनों की मौत, घर में मची चीखपुकार

रामपुर इलाके में बुधवार को पानी गर्म करते समय रॉड से बिजली का झटका लगने से दो बहनों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान कोतवाली थाना अंतर्गत रामपुर इलाके की निधि (21) और उसकी छोटी बहन लक्ष्मी (16) के रूप में हुई...

मुजफ्फरनगर: रामपुर इलाके में बुधवार को पानी गर्म करते समय रॉड से बिजली का झटका लगने से दो बहनों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान कोतवाली थाना अंतर्गत रामपुर इलाके की निधि (21) और उसकी छोटी बहन लक्ष्मी (16) के रूप में हुई है।



कोतवाली थाने के प्रभारी बबलू कुमार वर्मा ने बताया कि यह घटना तब हुई जब निधि पानी गर्म करने के लिए बिजली की रॉड के संपर्क में आ गई। जब लक्ष्मी ने उसे बचाने की कोशिश की, तो उसे भी बिजली का झटका लगा। थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची।



उन्होंने बताया कि परिवार के अनुरोध पर शवों को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा गया। उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शोक संतप्त परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की।