‘स्नान की व्यवस्था तक नहीं कर पाए...अब संतों का अपमान भी कर रही है सरकार- शंकराचार्य विवाद पर शिवपाल यादव का तीखा हमला

इटावा: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने शंकराचार्य और सरकार के बीच चल रहे विवाद को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। जसवंतनगर के हिंदू विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी का सम्मान करना नहीं जानती। ऐसे धार्मिक आयोजनों में संतों की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन दुखद बात यह है कि संतों को ही स्नान नहीं करने दिया गया।



खुलेआम शंकराचार्य का अपमान कर रही सरकार

शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि देश में चार शंकराचार्य हैं और उनमें से एक का खुलेआम अपमान किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार शंकराचार्य के स्नान तक की व्यवस्था नहीं कर पाई, जो उसकी संवेदनहीनता और नाकामी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कुंभ हो या मेला, भाजपा सिर्फ झूठी गिनती गिनाने का काम करती है। सभी जानते हैं कि कुंभ में कितने लोगों की मौत हुई, लेकिन सरकार सच्चाई छिपाकर केवल प्रचार में दिन-रात लगी रहती है।



समय पर चुनाव नहीं हुए तो यह लोकतंत्र का अपमान होगा

ओम प्रकाश राजभर को ‘चोर’ कहे जाने के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि इसमें कोई भी कम नहीं है। जिसने कहा, उस पर भी वही बात लागू होती है। सब एक जैसे हैं और जनता सब कुछ देख और समझ रही है। पंचायत चुनाव को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि चुनाव समय से कराना लोकतंत्र की बुनियादी जिम्मेदारी है। अगर समय पर चुनाव नहीं हुए तो यह लोकतंत्र का अपमान होगा। उन्होंने कहा कि जनता पहले से ही परेशान है और सरकार जानबूझकर चुनाव टालकर लोगों की आवाज दबाना चाहती है।



शिवपाल यादव ने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले दस सालों में इस सरकार ने कोई ठोस काम नहीं किया है। कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है और हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और आने वाले समय में इसका जवाब जरूर देगी।