गणतंत्र दिवस से पहले भारत-नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई सख्ती, देश विरोधी तत्वों पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर

महाराजगंज: गणतंत्र दिवस से पहले, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और पुलिस ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में भारत-नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) महराजगंज सोमेंद्र मीणा ने ‘बताया, "इलाके में देश विरोधी तत्वों की (संभावित) आवाजाही को रोकने के लिए, सुरक्षा एजेंसियों से कहा गया है कि वे लोगों को सीमा पार करने देने से पहले उनकी पहचान सुनिश्चित करें।



खुली भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और देश विरोधी तत्वों की घुसपैठ को रोकने के प्रयास के तहत सशस्त्र सीमा बल ने नेपाल जाने वाले हर रास्ते पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे लगाए हैं। ये कैमरे सशस्त्र सीमा बल की चौकियों के अलावा मुख्य सड़कों पर भी लगाए गए हैं।



उन्होंने कहा कि भारत-नेपाल सीमा पर सोनौली और ठूठीबारी चौकियों पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। एसपी ने कहा कि नशीले पदार्थों और हथियारों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित खोजी कुत्तों के दस्ते को सीमा पार तस्करी की जांच के लिए तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दस्ते की तैनाती के बाद सीमावर्ती इलाके में संदिग्ध लोगों की जांच में काफी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की नेपाल के साथ 84 किलोमीटर लंबी खुली सीमा लगती है।