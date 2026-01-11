Main Menu

  • भाजपा चाहती है देश में झगड़े और फसाद होते रहें ... राजनीति चमकती रहे- सरकार की नीतियों पर राकेश टिकैत ने उठाए सवाल

Edited By Ramkesh,Updated: 11 Jan, 2026 06:15 PM

the government wants fights and unrest to continue in the country politics

बुलंदशहर: भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुलंदशहर पहुंचकर किसानों, राजनीति और शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र व राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज किसान जमीन से नफरत करने लगा है, जबकि किसानों को अपनी जमीन से नफरत नहीं करनी चाहिए। जमीन कभी घाटे का सौदा नहीं होती, लेकिन दिल्ली की कलम बेईमान हो चुकी है, जिसकी वजह से किसान परेशान है।

फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे रही सरकार 
राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नहीं मिल पा रहा है। बिचौलिये किसानों से सस्ते दामों पर फसल खरीद लेते हैं और बाद में वही फसल महंगे दामों पर बाजार में बेचते हैं, जिससे असली मुनाफा किसानों को नहीं मिल पाता। भाजपा नेता संगीत सोम पर अतुल प्रधान द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर टिकैत ने कहा कि ये आरोप सही हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग खुद मीट खाते हैं, वही मीट का विरोध भी करते हैं और उसमें पार्टनरशिप भी निभा रहे हैं।

देश में जातिवाद,भाषावाद की राजनीति चल रही
वर्तमान राजनीति पर टिप्पणी करते हुए भाकियू प्रवक्ता ने कहा कि देश में जातिवाद, धर्मवाद और भाषावाद की राजनीति चल रही है और आने वाले समय में यह और बढ़ेगी। इसे रोकने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसान संगठन जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं, जबकि सरकार काटने-पीटने और समाज को बांटने का काम कर रही है।

शिक्षा की ओर कोई सरकार ध्यान नहीं
राकेश टिकैत ने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि समाज में अगर प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए तो वह शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपने बच्चों को पढ़ाने पर जोर देने की अपील की। जम्मू-कश्मीर स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की मान्यता रद्द होने के सवाल पर टिकैत ने कहा कि सरकार का शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं है। सरकार चाहती है कि देश में झगड़े और फसाद होते रहें ताकि उसकी राजनीति चमकती रहे।

गौरतलब है कि जनपद बुलंदशहर के खुर्जा में भीमराव अंबेडकर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जहां आज राकेश टिकैत ने शिरकत कर वर वधु को आशीर्वाद देकर उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की।

 

