Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • आत्महत्या बताकर शव दफनाने का पति बना रहा था दबाव, 27 दिन बाद भारत लाया गया महिला इंजीनियर का शव

आत्महत्या बताकर शव दफनाने का पति बना रहा था दबाव, 27 दिन बाद भारत लाया गया महिला इंजीनियर का शव

Edited By RameshHanda,Updated: 16 Jan, 2026 01:13 PM

the body of the female engineer was brought to india after 27 days after her hus

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रहने वाली 26 वर्षीय महिला इंजीनियर की सऊदी अरब में संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के शरीर पर चोट के निशान मिलने के बाद परिजनों ने इसे दहेज हत्या बताते हुए पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं।...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रहने वाली 26 वर्षीय महिला इंजीनियर की सऊदी अरब में संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के शरीर पर चोट के निशान मिलने के बाद परिजनों ने इसे दहेज हत्या बताते हुए पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

 जेद्दा में संदिग्ध हालात में मौत
चिनहट थाना क्षेत्र की रहने वाली ऐमन खान सऊदी अरब के जेद्दा में रह रही थीं। परिजनों के अनुसार, 18 दिसंबर के बाद से ऐमन से संपर्क टूट गया था। इसके कुछ दिन बाद सऊदी अरब से उनकी मौत की सूचना मिली। 27 दिन की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 13 जनवरी को ऐमन का शव भारत लाया गया।

 शरीर पर मिले चोट के निशान
लखनऊ पहुंचने के बाद ऐमन का पोस्टमॉर्टम कराया गया, जिसमें शरीर पर चोट के निशान पाए गए। इसके बाद पिता शेर अली ने चिनहट थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए पति आमिर खान और उसके परिजनों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है।

 20 लाख की दहेज मांग का आरोप
परिजनों का कहना है कि ऐमन की शादी अप्रैल 2025 में रायबरेली निवासी इंजीनियर आमिर खान से हुई थी। शादी में सोना, कार और अन्य घरेलू सामान दिया गया था। इसके बावजूद ससुराल पक्ष 20 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहा था, जिसको लेकर ऐमन को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था।

और ये भी पढ़े

5 महीने की गर्भवती थी ऐमन
मृतका के भाई साहिल और शाहनवाज ने बताया कि ऐमन पांच महीने की गर्भवती थी। 17 दिसंबर को उसने फोन कर घरवालों को अपनी परेशानी बताई थी और ससुराल में हो रही प्रताड़ना का जिक्र किया था। इसके अगले दिन ही संपर्क पूरी तरह टूट गया।

 आत्महत्या बताने और शव दफनाने का दबाव
परिजनों का आरोप है कि सऊदी अरब में पति ने मौत को आत्महत्या बताने की कोशिश की और शव को वहीं दफनाने का दबाव बनाया गया। परिवार के कड़े विरोध के बाद शव भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो सकी।

पुलिस जांच में जुटी
चिनहट थाना पुलिस का कहना है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।



 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!