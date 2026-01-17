बच्चों की फिर हुई मौज! 20 जनवरी तक सभी स्कूल बंद करने का ऐलान, कड़ाके की ठंड के बीच आया नया आदेश

माघ मेले के दौरान प्रमुख स्नान पर्व मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों में 20 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है ....

प्रयागराज : माघ मेले के दौरान प्रमुख स्नान पर्व मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों में 20 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है।



जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि स्नान पर्वों के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन से यातायात व्यवस्था प्रभावित रहने की संभावना है। इसी कारण आवागमन में होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए 16 से 20 जनवरी तक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय बंद रहेंगे।

यह भी पढ़ें : UP में बड़ा अलर्ट! सायरन बजते ही सभी 75 जिलों में एक साथ होगा Blackout, इस दिन घर-दफ्तर की तुरंत कट जाएगी लाइट, जानें ये बड़ी वजह



बताया गया है कि 16 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा और संगम में एक करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान है। वहीं 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई गई है।

यह भी पढ़ें : UP में फिर बढ़ीं स्कूलों की छुट्टियां! आज और कल बंद रहेंगे.... प्रशासन ने जारी किया नया आदेश

नोएडा : गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने भीषण ठंड और घने कोहरे को देखते हुए शुक्रवार और शनिवार को आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश जारी किया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार द्वारा शुक्रवार सुबह जारी आदेश में कहा गया है कि मौसम की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर जिलाधिकारी की ओर से दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए यह निर्णय लिया गया है.... पढ़ें पूरी खबर .....