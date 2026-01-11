Main Menu

  • केशव प्रसाद मौर्य की कार का हुआ एक्सीडेंट, काफिले के सामने अचानक आ गई गाय; वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त

Edited By Pooja Gill,Updated: 11 Jan, 2026 11:14 AM

बरेली: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उस समय बाल-बाल बच गए जब शनिवार रात उनकी कार एक गाय से टकरा गई...

बरेली: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उस समय बाल-बाल बच गए जब शनिवार रात उनकी कार एक गाय से टकरा गई। अधिकारियों ने बताया कि बरेली में पीलीभीत बाईपास रोड पर बजरंग ढाबे के पास उनकी कार अचानक सामने आई गाय से टकरा गई, जिससे वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। 

बाल-बाल बच गए डिप्टी सीएम
हालांकि मौर्य को कोई चोट नहीं आई। अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के तुरंत बाद मौर्य को तत्काल दूसरी गाड़ी में बैठाकर सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे ले जाया गया। उन्होंने बताया कि इस हादसे के कारण कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहा और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। 

बरेली आए थे उपमुख्यमंत्री 
उपमुख्यमंत्री शनिवार को बरेली आए थे। इस संबंध में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि अति विशिष्ट लोगों की यात्राओं के दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त को पत्र भेजकर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।   

