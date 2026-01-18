Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • Magh Mela 2026; आज है मौनी अमावस्या, 3.50 करोड़ श्रद्धालु लगाएंगे पवित्र डुबकी!

Magh Mela 2026; आज है मौनी अमावस्या, 3.50 करोड़ श्रद्धालु लगाएंगे पवित्र डुबकी!

Edited By Pooja Gill,Updated: 18 Jan, 2026 08:56 AM

magh mela 2026 today is mauni amavasya

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले का तीसरा और सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या में आज यानी रविवार को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह चार बजे शुरू हो गया है। मौनी अमावस्या के स्नान...

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले का तीसरा और सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या में आज यानी रविवार को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह चार बजे शुरू हो गया है। मौनी अमावस्या के स्नान लिये कल से ही घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा है। मौनी अमावस्या के स्नान पर्व को लेकर मेला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। साढ़े तीन किलोमीटर लंबा स्नान घाट तैयार किया गया है। प्रशासन ने मौनी अमावस्या में तीन करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया है।        

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम 
कमिश्नर सौम्या अग्रवाल के मुताबिक स्नान पर्व की तैयारी पूरी है। स्नान घाटों पर जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फ्लड कंपनी पीएसी और गोताखोर तैनात किए गए हैं। मेले में पुलिस, पीएसी, आर ए एफ, बीडीएस, यूपी एटीएस के कमांडो के साथ ही खुफिया एजेंसियां तैनात है,पुलिस आयुक्त जोगिंदर कुमार के मुताबिक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। 

एक करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं लगा चुके आस्था की डुबकी   
गौरतलब है कि मकर संक्रांति स्नान पर एक करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया था। एकादशी और मकर संक्रांति के स्नान में श्रद्धालुओ की संख्या की बात की जाए तो एक करोड़ पच्चासी लाख श्रद्धालुओ ने स्नान किया था। वहीं पौष पूर्णिमा पर संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पैंतीस लाख थी। लेकिन कल मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर प्रशासन ने पूरी कमर केस ली है और श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए रूट भी निर्धारित किया गया है। श्रद्धालुओं के संगम आने के लिए सिविल लाइंस की तरफ से आना होगा और स्नान करने के बाद अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए पुराने शहर की तरफ से जाने दिया जायेगा। जिससे की आने जाने में श्रद्धालुओ को किसी प्रकार की असुविधा न हो सके।


 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!