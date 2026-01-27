Main Menu

  • SIR In Up: मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत 31 जनवरी को सभी मतदेय स्थलों पर आयोजित होगा विशेष अभियान

Edited By Pooja Gill,Updated: 27 Jan, 2026 09:19 AM

लखनऊ: विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अंतर्गत मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रदेशभर में 31 जनवरी (शनिवार) को सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान दिवस...

लखनऊ: विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अंतर्गत मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रदेशभर में 31 जनवरी (शनिवार) को सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान दिवस आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश नवदीप रिणवा ने बताया कि पहले से तय एक फरवरी (रविवार) को संत रविदास जयंती होने के कारण विशेष अभियान दिवस नहीं लगाया जाएगा।

18 जनवरी को भी आयोजित किया जा चुका विशेष अभियान दिवस 
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि इससे पूर्व 18 जनवरी को विशेष अभियान दिवस आयोजित किया जा चुका है। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आवश्यकता अनुसार अपने स्तर से भी अतिरिक्त विशेष अभियान दिवस आयोजित कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अभियान के दौरान मंडलायुक्त/रोल ऑब्जर्वर, जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर कार्यक्रम की निगरानी करेंगे। 

मतदाताओं से की अपील   
साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारी भी विभिन्न जनपदों में जाकर कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे। उन्होंने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य में लगे अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे मतदाता सूची में दर्ज त्रुटियों को सुधारने के लिए जमीनी स्तर पर सक्रियता से कार्य करें तथा मतदाताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर समाधान सुनिश्चित करें। नवदीप रिणवा ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अधिकतम शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत करती है। उन्होंने प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने बूथ की मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें। यदि नाम दर्ज न हो या किसी प्रकार की त्रुटि हो, तो फार्म-6, 7 या 8 भरकर 6 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन या ऑफलाइन दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराएं।
 

