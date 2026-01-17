धर्म बना शादी में बाधा! प्रेमी- प्रेमिका ने उठा लिया खौफनाक कदम, परिजनों में मच गई चीखपुकार

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में शनिवार को एक मुस्लिम युवक और दुल्हन के परिधान में सजी एक 18 वर्षीय हिंदू महिला के शव पेड़ से लटके पाए गए। पुलिस को संदेह है कि महिला की शादी कहीं और तय होने के बाद दोनों ने यह कदम उठाया। हालांकि, दोनों के परिवार वालों...

झांसी: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में शनिवार को एक मुस्लिम युवक और दुल्हन के परिधान में सजी एक 18 वर्षीय हिंदू महिला के शव पेड़ से लटके पाए गए। पुलिस को संदेह है कि महिला की शादी कहीं और तय होने के बाद दोनों ने यह कदम उठाया। हालांकि, दोनों के परिवार वालों ने उनके बीच किसी भी तरह के प्रेम संबंध की जानकारी होने से इनकार किया है।



पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार

पुलिस ने बताया कि उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। हालांकि, अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। याजुल (20) और मुस्कान नाम के ये दोनों युवा पट्टी कुम्हररा गांव के निवासी थे।



पेड़ से लटका दोनो शव बरामद

चिरगांव पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी राहुल राठौर ने बताया कि ग्रामीणों ने एक सुनसान मकान के परिसर में स्थित पेड़ की शाखा से बंधे फंदे से दोनों के शवों को लटका देखा।



युवती की दूसरे जगह तय हो गई थी शादी

उन्होंने कहा कि महिला दुल्हन के परिधान में सजी थी, जिससे स्थानीय लोगों में संदेह पैदा हुआ कि दोनों अपने अलग-अलग धर्मों के कारण शादी न कर पाने से दुखी थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, महिला की सगाई कहीं और तय हो जाने के बाद पुरुष और महिला ने कथित तौर पर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली।