Ram Mandir Pran Pratishtha: राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ, संपन्न हुआ रामलला का अभिषेक

Edited By Pooja Gill,Updated: 31 Dec, 2025 12:39 PM

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या में राम मंदिर परिसर में प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी की दूसरी वर्षगांठ का भव्य कार्यक्रम चल रहा है। सुबह से ही जय श्री राम की जयघोष के साथ श्रद्धालु राममंदिर में दर्शन कर...

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या में राम मंदिर परिसर में प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी की दूसरी वर्षगांठ का भव्य कार्यक्रम चल रहा है। सुबह से ही जय श्री राम की जयघोष के साथ श्रद्धालु राममंदिर में दर्शन कर रहे हैं और पूरी रामनगरी भक्ति के रंग में डूबी हुई है। आज श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में प्रतिष्ठा द्वादशी के पावन अवसर पर रामलला का भव्य अभिषेक पूजन किया गया। 

जय श्री राम के जयघोष से गूंज रहा राम दरबार 
बता दें कि इस समारोह में अयोध्या से लगभग 1200 संतों को आमंत्रित किया गया है। प्रातः काल से ही मंदिर परिसर वेद मंत्रों की गूंज और शंखनाद से आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। यज्ञशाला में वैदिक आचार्यों के सान्निध्य में विविध कर्मकांड संपन्न हो रहे हैं। चारों तरफ जय  श्रीराम के जयकारे गूंज रहे थे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में नए राम लला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी । 

