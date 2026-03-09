इधर LPG के बढ़े दाम.... उधर खटाखट UP में चोरी हुए 524 गैस सिलेंडर! पूरा ट्रक हुआ खाली, 17 लाख से अधिक की खेप गायब, जानें पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में भारत पेट्रोलियम से संबद्ध एक ट्रक से 500 से अधिक एलपीजी गैस सिलेंडर चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। थाना सीपरी बाजार के प्रभारी जयप्रकाश चौबे ने बताया कि रायगंज...

झांसी : उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में भारत पेट्रोलियम से संबद्ध एक ट्रक से 500 से अधिक एलपीजी गैस सिलेंडर चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। थाना सीपरी बाजार के प्रभारी जयप्रकाश चौबे ने बताया कि रायगंज निवासी नीरज अग्रवाल का एक ट्रक करारी स्थित भारत पेट्रोलियम संयंत्र से संबद्ध है।



उन्होंने बताया कि होली के पहले उनके चालक राजकुमार ने 524 गैस सिलेंडर लादकर ट्रक करारी डिपो के बाहर खड़ा कर दिया और होली अवकाश पर चले गए। थाना प्रभारी ने बताया कि होली के बाद चालक जब ट्रक लेने डिपो पहुंचे तो वहां ट्रक नहीं था। उन्होंने बताया कि छानबीन करने पर ट्रक बड़ागांव क्षेत्र में एक सुनसान जगह पर खड़ा पाया गया, लेकिन सभी गैस सिलेंडर गायब थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

