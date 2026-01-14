UP के मेडिकल कालेज के स्टाफ नर्स ने गोली मारकर की आत्महत्या, सुसाइड के  कारणों की जांच कर रही पुलिस, शव पोस्टमार्टम को भेजा

जिले के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के फुलवरिया त्रिपुरारी नगर में मेडिकल कॉलेज के एक स्वास्थ्यकर्मी ने अपने सिर में तमंचे से गोली मारकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस उपाधीक्षक (क्षेत्राधिकारी) नगर, प्रशांत राज ने बुधवार को बताया कि थाना फतनपुर...

प्रतापगढ़ : जिले के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के फुलवरिया त्रिपुरारी नगर में मेडिकल कॉलेज के एक स्वास्थ्यकर्मी ने अपने सिर में तमंचे से गोली मारकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस उपाधीक्षक (क्षेत्राधिकारी) नगर, प्रशांत राज ने बुधवार को बताया कि थाना फतनपुर क्षेत्र के नारायणपुर कला निवासी 32 वर्षीय अतुल पाण्डेय मेडिकल कालेज के आईसीयू वार्ड में स्टाफ नर्स के पद पर तैनात था।



मंगलवार रात उसने थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के फुलवरिया त्रिपुरारी नगर स्थित अपने आवास में अवैध 315 बोर के तमंचे से सिर में गोली मार ली। धमाके की आवाज सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे और पाण्डेय को इलाज के लिए मेडिकल कालेज ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना स्थल से तमंचा बरामद किया, और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है।

यह भी पढ़ें : एकादशी पर संगम में उमड़ा आस्था का सैलाब! 50 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, उत्साह चरम पर.... पार्किंग से लेकर मिल रहीं ये सुविधाएं

Prayagraj News : प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित माघ मेले के दूसरे स्नान पर्व मकर संक्रांति से पूर्व, बुधवार को एकादशी पर 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यहां गंगा और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। यह जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक (माघ मेला) नीरज पांडेय ने बताया कि आज भोर से ही स्नान प्रारंभ है। मकर संक्रांति का स्नान पर्व 15 जनवरी को है, लेकिन आज एकादशी से ही स्नान प्रारंभ है .... पढ़ें पूरी खबर ....

