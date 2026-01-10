मांस विक्रेता की शर्मनाक करतूत, कुत्ते की चाकू मारकर हत्या, जानिए आरोपी ने क्यों किया मर्डर

शाहजहांपुर जिले के कलान थाना क्षेत्र में चाकू मारकर एक पालतू कुत्ते की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने एक मांस विक्रेता को गिरफ्तार किया है। पुलिस की एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

शाहजहांपुर: शाहजहांपुर जिले के कलान थाना क्षेत्र में चाकू मारकर एक पालतू कुत्ते की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने एक मांस विक्रेता को गिरफ्तार किया है। पुलिस की एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) दीक्षा भंवरे ने शनिवार को बताया कि थाना कलान अंतर्गत कस्बे में रहने वाले भूपेंद्र शर्मा ने दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया कि शुक्रवार शाम को कस्बे में ही गोश्त विक्रेता की दुकान पर यह मादा श्वान चली गई थी, जिस पर गोश्त विक्रेता सलीम तथा वसीम ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया।



उन्होंने बताया कि आरोपियों के हमले से मादा श्वान की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद आरोपी भाग गए। एएसपी ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मादा श्वान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने आरोपी गोश्त विक्रेता सलीम को (पशु क्रूरता अधिनियम) के तहत गिरफ्तार कर लिया है।