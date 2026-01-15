70वें जन्मदिन पर मायावती की लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन अहम मुद्दों पर बयान; कहा- मैं झुकने और डरने वाली नहीं हूं...

Mayawati's birthday: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती आज अपना 70वां जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर पार्टी की ओर से बड़े स्तर पर कार्यक्रम...

Mayawati's birthday: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती आज अपना 70वां जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर पार्टी की ओर से बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस मौके मायावती लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बात की और बयान दिए।

विरोधी पार्टी इसकी नकल कर रही-मायावती

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा, आज मेरा 70वां जन्मदिन है, पार्टी कार्यकर्ता जनकल्याण कारी दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी सरकार की ही योजनाओं के नाम और थोड़ा स्वरूप बदल कर लागू कर रहे योजनाओं का लाभ हर पात्र को नही मिल पा रहा। मेरी पार्टी की सरकार ने हमारे संतो, महापुरुषों के नाम अनेक स्थल बनाए।विरोधी पार्टी इसकी नकल कर रही।





विरोधियों के मुंह मे राम बगल में छुरी वाली स्थिति-मायावती

मायावती ने कहा, विरोधियों के मुंह मे राम बगल में छुरी वाली स्थिति है। मैंने संतो महापुरुषों के बताए रास्ते पर अपना जीवन लगा दिया। जब तक मैं जिंदा रहूंगी और मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मैं इन वर्गों के लिए काम करती रहूंगी। मैं झुकने और डरने वाली नहीं हूं। ईवीएम हमारी मुश्किलें न बढ़ाये। हमारी पार्टी के लोग हमें निराश नहीं करेंगे।