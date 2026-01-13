Main Menu

कानपुर गैंगरेप केस में बड़ा खुलासा! चौकी के अंदर पीड़िता के सामने खड़ा था आरोपी दारोगा, वायरल वीडियो से हिला सिस्टम

Edited By Anil Kapoor,Updated: 13 Jan, 2026 07:47 AM

Kanpur News: कानपुर के गैंगरेप मामले में एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है। घटना को छह दिन बीत चुके हैं, लेकिन मामले का मुख्य आरोपी दारोगा अमित मौर्या अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 50 हजार...

Kanpur News: कानपुर के गैंगरेप मामले में एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है। घटना को छह दिन बीत चुके हैं, लेकिन मामले का मुख्य आरोपी दारोगा अमित मौर्या अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है और कई टीमें भी लगाई गई हैं, फिर भी अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। इस बीच एक नया वीडियो सामने आया है, जिसने पुलिस की कथित लापरवाही को उजागर कर दिया है। यह वीडियो घटना के अगले दिन का बताया जा रहा है।

चौकी के अंदर का वीडियो आया सामने
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पीड़िता अपने भाई के साथ भीमसेन चौकी के अंदर जाती है। उस समय वहां तत्कालीन चौकी प्रभारी दिनेश सिंह, आरोपी दारोगा अमित मौर्या और एक पत्रकार शिवबरन मौजूद थे। वीडियो में पीड़िता जैसे ही पत्रकार शिवबरन को देखती है, वह उसे पहचान लेती है। जब चौकी प्रभारी दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछते हैं, तो पीड़िता का भाई शिवबरन की ओर इशारा करता है। इसके बाद शिवबरन पीड़िता के भाई को गालियां देता हुआ नजर आता है। इसी दौरान आरोपी दारोगा अमित मौर्या किसी से वीडियो बनाने के लिए कहता हुआ भी सुनाई देता है।

पीड़िता ने बताया – वारदात में पुलिसकर्मी भी शामिल
वीडियो में पीड़िता रोते हुए कहती है कि गैंगरेप की घटना में एक पुलिसकर्मी भी शामिल था। जब उससे पूछा जाता है कि क्या वह उसे पहचान सकती है, तो वह कहती है कि उसने पुलिस जैसी वर्दी पहन रखी थी। इस दौरान यह भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतनी संवेदनशील पूछताछ के वक्त वहां कोई महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी।

पुलिस के सामने ही धमकी देता रहा आरोपी पत्रकार
वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कथित आरोपी पत्रकार शिवबरन चौकी के अंदर ही पीड़िता के भाई को धमकी देता और गालियां देता रहा, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल उठने लगे हैं।

पुलिस ने दिया जांच का भरोसा
इस पूरे मामले पर डीसीपी वेस्ट काशी मापड़ी ने कहा है कि वायरल वीडियो उनके संज्ञान में आ गया है और इसकी जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच में जिन लोगों की लापरवाही सामने आएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

