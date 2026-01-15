इंस्टाग्राम से शुरू हुआ प्यार, फिर शादी ...6 महीने में ही हो गया लव मैरिज का खौफनाक अंत! पढ़ें दर्दनाक लव स्टोरी

सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक प्रेम कहानी का अंत महज छह महीने में ऐसा दर्दनाक हुआ कि दो परिवार गहरे शोक में डूब गए। इंस्टाग्राम से शुरू हुआ प्रेम, मंदिर में शादी और फिर पारिवारिक कलह के बीच एक 19 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। इस घटना से सदमे में आई...

झांसी: सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक प्रेम कहानी का अंत महज छह महीने में ऐसा दर्दनाक हुआ कि दो परिवार गहरे शोक में डूब गए। इंस्टाग्राम से शुरू हुआ प्रेम, मंदिर में शादी और फिर पारिवारिक कलह के बीच एक 19 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। इस घटना से सदमे में आई पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला की भी मौत हो गई।

फांसी लगाकर की आत्महत्या

मामला झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के सागर गेट बाहर का है। यहां रहने वाले ध्रुवराज कुशवाहा (19) ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।

परिजनों के विरोध के बावजूद युवक ने की शादी

परिजनों ने बताया कि ध्रुवराज की इंस्टाग्राम के माध्यम से राजस्थान के जयपुर जिले के चूरू क्षेत्र की रहने वाली प्रीति नामक युवती से दोस्ती हुई थी। बातचीत प्रेम में बदली और युवक शादी के लिए अड़ गया। परिजनों के विरोध के बावजूद उसने आत्महत्या की धमकी दी, जिसके बाद मई 2025 में दोनों की मंदिर में शादी करा दी गई।

शादी के बाद बिगड़ने लगा रिश्ता

शादी के बाद हालात बिगड़ने लगे। परिजनों का आरोप है कि पत्नी की आर्थिक मांगें लगातार बढ़ती गईं। महंगे कपड़े, घूमना-फिरना और अधिक पैसे की मांग को लेकर आए दिन विवाद होने लगे। मृतक की बहन के अनुसार, पत्नी युवक पर ज्यादा कमाने का दबाव बनाती थी और दूसरी शादी की धमकी भी देती थी।

मानसिक रूप से टूट गया फिर उठाया खौफनाक कदम

मिली जानकरी के मुताबिक दिसंबर में पत्नी मायके चली गई और वापस नहीं लौटी। सोमवार को फोन पर आखिरी बार दोनों के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद युवक मानसिक रूप से टूट गया। उसी तनाव में उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया।

सदमे में जीजी ने तोड़ा दम

इस घटना से इलाके में शोक का माहौल है। वहीं, घटना की सूचना फैलने के दौरान नाम की गलतफहमी के चलते पड़ोस की 80 वर्षीय महिला बेनीबाई को गहरा सदमा लगा और उनकी भी मौत हो गई। पुलिस दोनों मौतों के पहलुओं की जांच कर रही है।



